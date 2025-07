Reinier de Ridder consiguió la victoria, pero no quedó satisfecho con la opinión de los jueces.

El sábado, de Ridder luchó para obtener una dura victoria por decisión dividida sobre el ex campeón de peso mediano Robert Whittaker en la pelea principal del UFC Abu Dhabi en el Etihad Arena.

A pesar de ser derribado por un fuerte golpe en el tercer asalto, «RDR» reaccionó con aplomo y determinación, utilizando un agarre preciso y rodillazos brutales al abdomen de Whittaker para tomar el control. Su dominio de la distancia y el ritmo resultó crucial, convenciendo finalmente a dos de los tres jueces para que le dieran la victoria.

Aunque el resultado generó un intenso debate entre los aficionados en línea, la pelea finalmente se centró en un cuarto asalto muy disputado, donde los jueces mostraron opiniones divididas. Mike Bell le dio la victoria a Whittaker en los asaltos 1, 3 y 4, con un marcador de 48-47 a su favor. En cambio, Ben Cartlidge y David Lethaby le dieron la victoria a de Ridder en esos mismos asaltos, dándole la ventaja con idénticas tarjetas de 48-47.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea en UFC Abu Dhabi, de Ridder dejó claro que sentía que había hecho más que suficiente para obtener una decisión unánime sobre Whittaker. Sin embargo, se sintió frustrado por la tarjeta de puntuación del juez Mike Bell, que le impidió una barrida limpia.

«Me sorprendió que un juez anotara tan mal«, dijo de Ridder. «Pensé que tenía al menos tres asaltos. Pero es lo que es. Espero liquidarlo, y no lo hice. Nunca se sabe qué opinan los jueces, pero me aseguraré de liquidar al siguiente«.

Con esta victoria, «RDR» se consolida como uno de los principales contendientes en la división de peso mediano, ampliando su impecable récord en la UFC a 4-0 desde su debut en noviembre de 2024. Su trayectoria incluye impresionantes victorias sobre Bo Nickal y Kevin Holland. De Ridder ostenta un récord profesional de 21-2, con 18 de esas victorias por nocaut.