Reinier de Ridder analiza su pelea con Bo Nickal

Reinier de Ridder cree que al principio, algunos de los rivales de Bo Nickal, del UFC Des Moines, «no eran tan buenos en ese momento».

Pero al menos en lo que respecta a la última salida de Nickal, en la que el luchador estadounidense obtuvo una victoria por decisión unánime contra Paul Craig, las mejoras estaban ahí.

«La última no fue la mejor pelea que se haya visto, pero lo hizo muy bien. Demostró que había estado trabajando en su boxeo», dijo de Ridder (19-2) a los medios de comunicación durante el día del miércoles del UFC Des Moines para los medios de comunicación.

«Su juego de pies era decente, su golpeo es bastante decente. Es un chico con talento. Muy explosivo, creo que bastante atlético. Es hora de que lo estrangulen».

De Ridder, conocido como «el caballero holandés» y ex doble campeón de la ONE, ha ganado sus dos primeras peleas en la UFC. Nickal se mantiene con un perfecto 7-0 como profesional, pero a pesar de parecer mejor en su última salida, su actuación contra Craig ha dado a Reinier de Ridder una inyección de confianza.

«Me dio mucha confianza, no quiero otra pelea así. Ésta no va a ser una pelea así», declaró de Ridder. «Voy a acercarme, voy a golpearle con algunas cosas buenas, vamos a hacer de esta una pelea agradable para todos, creo».

Comentando el enfrentamiento y su reacción al mismo, de Ridder admitió más tarde que:

«Al principio me sorprendió. No me esperaba para nada esta pelea». Aún así, lo ve como un emparejamiento entretenido en términos de estilo. Creo que por estilo puede ser muy interesante. Ver muchos combates de lucha, ver mucho jiu-jitsu en esta pelea».

Además, Nickal ha sido tres veces campeón de lucha libre de la División I de la NCAA. Esa carrera universitaria convirtió a Nickal en una sensación instantánea cuando se pasó a las MMA.

«Estoy contento de que sea un tipo muy popular aquí en Estados Unidos, es la gran esperanza americana en este momento. Así que estaba contento con el emparejamiento y con el plazo, otro combate en poco tiempo», declaró de Ridder, cuya carrera en ONE Championship se vio empañada por la inactividad hacia el final. «Será mi tercera pelea en unos seis meses. Así que me va bien, estoy contento».