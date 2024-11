Reinier de Ridder advierte a los peleadores no firmar con ONE Championship

Es seguro decir que Reinier de Ridder está más feliz ahora que ha encontrado un hogar en la UFC. A pesar de haber ganado títulos en dos categorías de peso diferentes en ONE Championship, “The Dutch Knight” sufrió una polémica ruptura con sus antiguos empleadores y ahora no tiene mucho bueno que decir sobre ellos.

Si bien ha evitado en gran medida el tema desde que dejó ONE y firmó con UFC, de Ridder finalmente se dirigió a la promoción con sede en Singapur enviando una dura advertencia a todos los luchadores que estén considerando ir allí.

“Siento que debo hacer esto por los demás peleadores: si estás pensando en firmar con ONE Championship, no lo hagas. Es así de simple. No deberías hacerlo. No hay nada allí. No hay peleas. Si haces esto, simplemente estás equivocado, si firmas con ONE Championship, será un grave error”.

El ex campeón de peso semipesado y mediano no entró en muchos detalles sobre su desdén hacia ONE, pero al menos un problema importante se redujo a la actividad.

Después de tres peleas en 2022, De Ridder no compitió en absoluto durante 2023, salvo en un combate de lucha contra Tye Ruotolo. Finalmente volvió a la acción a principios de 2024, pero una derrota ante Anatoly Malykhin marcó el final de su carrera con ONE Championship antes de que De Ridder compitiera una sola vez en UAE Warriors antes de firmar con UFC.

“Han sido un par de años malos. El estrés al que me han sometido. El estrés al que ha tenido que soportar mi familia. Incluso el hecho de que haya peleas no ha sido agradable. Me resulta difícil hablar mal porque también tuve un par de buenos años en ONE. Al principio me trataban bien. En los últimos dos años ha sido realmente malo”.

Si había un aspecto de ONE Championship que extrañaba, de Ridder admitió que las celebraciones posteriores a la pelea, donde el brillo cae del techo para finalizar el espectáculo, eran un buen detalle, pero eso suena como lo único que no está obteniendo en comparación con su nuevo hogar en UFC.

“Sí, lo extraño un poco. Habría sido lindo, se ve genial. Pero todo lo demás [en ONE Championship] es una mierda”.