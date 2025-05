Reinier de Ridder: «A la gente no le gusta bo Nickal»

Reinier de Ridder tiene fanáticos que lo alientan para que acabe con la expectativa sobre Bo Nickal en UFC en ESPN 67.

De Ridder se enfrentará al destacado luchador Nickal (7-0 MMA, 4-0 UFC) en el evento co-principal del sábado en el Wells Fargo Arena en Des Moines, Iowa.

De Ridder, especialista en sumisiones, buscará propinarle su primera derrota al excampeón de la División I de la NCAA en Penn State. Admite que ha recibido mensajes de todo el mundo deseando que derrote a Nickal, una experiencia sin precedentes.

«Me dicen eso de todas partes del mundo. No sé por qué. Quizás porque es una gran promesa o algo así, pero a la gente no parece gustarle mucho. Es lo que hay. En Kill Cliff, hay muchos chicos de Iowa que vinieron del programa de lucha libre. Me dijeron: ‘Ve por este tipo’. La gente simplemente dice: ‘Me cae mal'».