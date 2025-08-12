Reiner de Ridder piensa que ganará Khamzat Chimaev, pero su corazón espera que sea Dricus du Plessis.

Tras una impresionante victoria por decisión dividida sobre Robert Whittaker en Abu Dabi, ‘RDR’ parece ser el siguiente en la división de peso mediano.

Pero antes de tener su primera oportunidad por el oro en la UFC, el holandés tendrá que esperar a ver qué sucede en UFC 319, cuando du Plessis ponga en juego su corona de las 185 libras contra el invicto peleador checheno.

En declaraciones a MMA Fighting, de Ridder reveló que, si bien cree que Chimaev probablemente saldrá victorioso, cruza los dedos para que du Plessis dé otra sorpresa.

«Khamzat, por supuesto… creo que si Khamzat gana esta pelea, especialmente si gana de forma contundente, será un nombre muy conocido«, dijo de Ridder. «Eso podría implicar que se tome mucho tiempo libre después. Así que sería mejor si Dricus gana, y entonces podemos pelear en cuatro o seis meses. Creo que sería lo mejor».

► ¿Podrá ‘DDP’ seguir desafiando las probabilidades contra Khamzat Chimaev?

Desde 2022, Chimaev solo ha competido una vez al año, muy lejos de sus días en los que vencía a tres oponentes en ocho semanas. Con una serie de enfermedades, cancelaciones y un error de peso flagrante, algunos han especulado que la posible victoria de Chimaev en el título de UFC 319 podría ser un desastre para la promotora. Claramente, ‘RDR’ piensa igual.

Pero hay buenas noticias para de Ridder. En siete de sus nueve peleas dentro del octágono, Dricus du Plessis se ha presentado como el menos favorito, y su enfrentamiento contra Chimaev no es la excepción. De hecho, ‘Borz’ se perfila como favorito 2 a 1 a menos de una semana de la pelea.

Pero a pesar de haber sido descartado repetidamente por conteo, ‘DDP’ tiene un récord perfecto de 9-0 en la UFC, lo que demuestra que nunca se puede descartar por completo a la sensación sudafricana.