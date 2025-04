Seth Rollins fue el encargado de abrir el último episodio de Friday Night SmackDown antes de WrestleMania 41 e hizo una promo hablando de sus rivales en el evento magno, Roman Reigns y CM Punk, durante la cual hizo referencia a que el «Best in the World» no volvió a la WWE por los fans ya que antes de hacerlo regresó a la lucha libre uniéndose a AEW por dinero y que cuando finalmente volvió a su compañía actual lo hizo por el mismo motivo.

► ¿Cómo sería la WWE en la actualidad sin haber sucedido la historia de The Bloodline?

Algo que siempre le reprochan a Punk es precisamente eso, como también a Cody Rhodes, aunque sus historias son muy diferentes. Y de los dos habla Reigns con Daniel Cormier en ESPN:

«Siendo el principal, siempre hay métricas, algoritmos y análisis que observan para ver dónde estás, para ver si siquiera deberías estar ahí. Para mí, quise crear una nueva métrica: ¿cómo impactamos a las personas? En vez de: ‘Finalmente pasó la antorcha, y ese tipo se volvió popular.’ ¿Cómo, en el proceso de volverme intocable, puedo poner a otros bajo mi ala y hacer que ellos también lo sean? Que se sienten bajo el árbol del conocimiento, que vean cómo manejo mi sistema, cómo abordo mi proceso… que me roben si tienen que hacerlo, pero que jamás bajen su nivel. Nunca bajen. Siempre estamos subiendo. Cualquiera que se acerque a nosotros tiene que elevarse. Tenemos que levantarlos. Esa es la nueva métrica. Cody ha sido un gran campeón. Todas esas métricas de las que hablé, él las tiene de sobra. Hace un gran trabajo y es uno de los profesionales más profesionales de todos los tiempos. Pero si no hubiéramos hecho de este lugar lo que es hoy, él no habría querido regresar. CM Punk no habría querido regresar. Este lugar no habría sido deseable. Nosotros hicimos que este lugar fuera fértil, hicimos que fuera la tierra prometida. Yo, The Bloodline, el Sabio. Nosotros lo hicimos».