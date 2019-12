En el SmackDown de anoche continuaron preparándose algunas historias para Royal Rumble 2020. Confirmamos que la semana que viene habrá una Triple Amenaza para determinar al nuevo retador por el Campeonato Universal. Lacey Evans contra Bayley continúa en torno al Campeonato Femenil SmackDown. Mientras que Braun Strowman se sitúa para luchar por el Campeonato Intercontinental, lo cual tuvo relación en el programa con la posible nueva defensa del Campeonato de Parejas SmackDown por parte del New Day.

► Regresos de Paige y Shane McMahon

Al tiempo que todo esto ocurría, como informa Pro Wrestling Insider, dos interesantes nombres estaban entre bastidores: Paige y Shane McMahon. Lo dos están desaparecidos de la programación, por lo que parece sin nada que hacer en la empresa en este momento, pero no entraron en acción en el show. Por eso mismo no está claro qué estaban haciendo. Podría estar relacionado con su próximo paso en WWE o no.

Ella no puede luchar, pero suponemos que no va a estar mucho más tiempo sin hacer nada más allá de WWE Backstage. Puede tener diferentes roles en televisión, como representar a otra luchadora o luchadoras. Ella misma jugó recientemente con realizar ese papel para Nia Jax.

Por otro lado, él sí puede tener combates y cualquiera esperaría que vuelva a los encordados para la temporada de WrestleMania. Ha pasado un tiempo desde que está fuera de acción y pronto podría ser el momento para que regrese.

También estuvo, como parte del equipo creativo, Chris DeJoseph. También trabajó en TLC 2019, aunque no lo hizo en Raw. Mike Johnson apunta a que esto indica que se quedará como parte de la marca azul.

Por último, McKenszie Mitchell y Matt Camp, que trabajan en The Bump, igualmente estuvieron entre bastidores anoche. En el caso de ellos no se cree que haciendo nada en concreto, más bien simplemente porque forman parte de la empresa.