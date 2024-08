¡Regresó Roman Reings! Ayuda a Cody Rhodes contra Solo Sikoa

Solo Sikoa quiere devolverle la gloria a The Bloodline, intentando derrotar a Cody Rhodes y quitarle el Campeonato Indiscutible WWE, el cual le quitó a Roman Reigns.

Solo tomó el control del Linaje y para justificar ese «golpe de estado», tenía que tomar el Campeonato que tenía en su poder la Pesadilla Americana.

Ambos gladiadores se enfrascaron en una auténtica guerra, con Solo demostrando que tenía bien estudiado a su rival. Durante varios minutos, intercambiaron ataques sin que ninguno lograra tomar el control claro del combate.

Eventualmente, Solo comenzó a dominar a base de fuerza y ataques contundentes, poniendo en peligro a Cody. Sin embargo, Cody pudo reaccionar con un Rhodes Cross. En ese momento, Tama Tonga y Tonga Loa aparecieron para atacar a Cody, aunque éste logró resistir.

Kevin Owens llegó para intentar equilibrar la balanza. Aunque no lo logró completamente, Randy Orton también hizo su aparición, logrando finalmente poner a los miembros de The Bloodline en desventaja. Sin embargo, Solo continuó resistiendo los ataques de Cody y sus compañeros.

Owens y Orton se enfocaron en los hermanos del Linaje, dejando a Cody y Solo Sikoa para enfrentarse nuevamente. Cody atacó a su rival con una escalera, pero Solo respondió con un Spear.

Rodhes reaccionó, pero justo cuando iba a aplicar un segundo Cross Rhodes, apareció Jacob Fatu atacando sin piedad a The American Nightmare, incluso lanzándose sobre la mesa de comentaristas; sin embargo, terminó lesionado de una pierna.

JACOB FATU WITH THE SPLASH TO CODY THROUGH THE TABLE 🤯

THE MOVE THAT BROKE CODY’S RIBS!!!#SummerSlam pic.twitter.com/5txXTnj26k

— The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) August 4, 2024