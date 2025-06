Regreso de R-Truth en Money in the Bank fue de última hora

La noticia que dio la vuelta al mundo, en un sábado que estuvo cargado de emociones con Worlds Collide y Money in the Bank, fue el regreso de R-Truth a la WWE, luego de que el público se pasara toda la semana pidiendo su regreso. Triple H intentó disimular el impacto del sorprendente regreso del veterano, restándole importancia con un «Es parte del espectáculo, hombre», pero lo cierto es que tanto el luchador, como Cody Rhodes (durante el post show) dieron versiones en contrario.

► Dave Meltzer analiza el regreso de R-Truth

Durante el reciente episodio del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reveló que la WWE descartó sus planes originales para dar cabida al regreso de R-Truth como un momento sorpresa, incluso si eso significaba sacrificar la historia que estaban construyendo en torno a Cody Rhodes y John Cena. Aunque no lo han admitido públicamente, Cody Rhodes tuvo razón al decir que WWE ha escuchado a los fanáticos gracias al «Queremos a Truth» y Meltzer concuerda con esta versión.

«Ha vuelto por los fans. Bueno, ese es el asunto. Ha vuelto por los fans. Vieron el clamor y luego quisieron que… básicamente, ya sabes, destrozaron lo que iban a hacer esta noche cuando lo trajeron de vuelta y querían crear el gran momento. Ya sabes, les gustan los momentos. Y como momento, fue un gran momento. Ya sabes, fue una sorpresa. Hizo que todo el mundo hablara.

No es que fuera una historia … fue una decisión tardía. Querían ese momento. Y para ellos, eso era más importante que la historia original.»

“El enfoque original de este programa era que Cody Rhodes venciera a John Cena… En cambio, el enfoque es que trajeron de vuelta a R-Truth. ¿Acaso trabajaron duro con todos? Eso se convirtió en la historia. ¿Cody venciendo a Cena? Nadie habla de eso.”

Está claro que la WWE no esperaba que la reacción negativa por la salida de Truth fuera tan fuerte, pero finalmente recapacitaron, lo recontrataron y lo insertaron sacrificando la historia que seguramente querían contar en el estelar de Money in the Bank, ya que más se habla de este regreso que del hecho que Cody Rhodes le hizo el conteo de tres a Cena para reestablecer esta rivalidad individual.