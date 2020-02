El Universo WWE no ve a Mustafa Ali en los encordados desde el 7 de febrero. El talentoso luchador de SmackDown sufrió una conmoción cerebral de la cual todavía no se ha recuperado, al menos por lo que sabemos. Preferimos pensar que se encuentra bien y que solo está esperando a que sea el momento adecuado para volver. Pero solo podemos especular porque no ha habido más novedades sobre su estado de salud, sobre su evolución. Es una verdadera lástima que un año más, de nuevo comenzando el camino a WrestleMania, una lesión vuelva a detener su carrera.

► El regreso de Mustafa Ali a WWE

En espera de tener más información sobre su recuperación, así como de que vuelva a luchar, en SÚPER LUCHAS traemos un nuevo listado. Esta vez sobre cuatro formas de que WWE traiga de vuelta a Ali a la acción.

Rivalizando con Sheamus

La manera más acorde a lo que hemos estado viendo desde siempre a Mustafa Ali es que vuelva a la acción para ser quien confronte a Sheamus, el principal rudo del medio cartel ahora mismo. El irlandés está imparable desde que volvió y obviamente lo vamos a ver en combates más importantes. Podría empezar teniendo una buena rivalidad con Ali, a quien podríamos considerar el principal técnico del medio cartel cuando está saludable.

Los dos incluso podrían tener un mano a mano en el magno evento. No quizá en el cartel principal pero sí en el Kickoff. Sería una forma de que ambos dieran un paso adelante en sus diferentes caminos. El «Guerrero Celta» continuaría subiendo escalones en su aventura de vuelta a la cima y quien fuera «el corazón de 205 Live» tendría por fin una oportunidad contra un nombre importante, subiendo al mismo tiempo los suyos.

Son diferentes escaleras pero si ambos son impulsados de acuerdo a su talento bien podrían reencontrarse en la cima de la marca azul más adelante.

Uniéndose a la facción de Sami Sayn

Como mencionáramos en otra ocasión no hace mucho, aquí nos tiramos a la piscina. Y si bien la otra vez podría haber agua, en esta sería una sorpresa enorme que la hubiera. Pero no sería una mala idea. Sería una forma de dar un vuelco completamente a la carrera de Mustafa Ali.

En sus tiempos como independiente fue rudo, el típico rudo antiamericano, aprovechando su ascendencia. No querría hacer lo mismo de nuevo, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho, pero existen muchas formas de ser villano más allá de meterse con Estados Unidos.

Podría ser el cuarto miembro de la facción que lidera Sami Zayn y que tiene como representantes a Shinsuke Nakamura y Cesaro. En manos de WWE podría convertirse en otra Liga de las Naciones pero también en algo verdaderamente interesante si de verdad les dan una oportunidad de brillar a estos luchadores.

En WrestleMania 36

Una conmoción cerebral no es una broma y cuando Ali se recupere va a estar un tiempo prudencial sin luchar para que en la empresa se aseguren de que no vuelve a tener un problema similar. Por eso, sin conocer fechas ni cómo se encuentra ahora mismo, podría estar listo para reapacer dentro de mes y medio en el PPV más grande del año.

Si no volviera antes, o volviera con poco tiempo de antelación, no podría entrar en una rivalidad para tener un mano a mano o cualquier otro combate. Pero no lo necesitaría si entra a la campal en honor de André el Gigante. Y no solo entrar, porque también podría ganar dicha lucha para comenzar una aventura de éxito a partir del 5 de abril.

En Elimination Chamber 2020

Cuán poético sería que Ali volviera precisamente en el evento que le robaron el año pasado, el evento en el que pudo haber conseguido el impulso que consiguió Kofi Kingston. Nadie se lo robó, obviamente, sufrió una lesión, pero estaba en pleno empuje hacia la cima; o al menos eso parecía.

Hablar de que hubiera hecho algo similar a la #KofiMania es hablar de más pero sin duda estaba en un gran momento, al que no ha podido volver todavía.

Y seguramente no lo hiciera aunque participara. Pero el segundo PPV de WWE en 2020 sería una ocasión maravillosa para que Mustafa Ali volviera a los encordados y ¿quién saben? Intentar recuperar ese momentum. Con una buena participación en la Cámara de la Eliminación no tendría por qué no hacerlo.

Tiene el talento y el cariño de la fanaticada, solo necesita la oportunidad.