Regreso de Kevin Owens al ring aún es incierto

Kevin Owens está ausente desde Elimination Chamber por una lesión en el cuello, y aunque se ha sometido a una cirugía de cuello, no sabe si volverá a luchar, mientras continúa con su fase de recuperación, generando mucha incertidumbre en sus fanáticos.

► Kevin Owens se sometió a una cirugía en el cuello

Si bien los fans mantuvieron el optimismo gracias a un breve video de rehabilitación que Owens compartió hace unos meses, ese impulso parece haberse estancado, y cualquier esperanza de verlo en el ring en el corto plazo, ha quedado descartada.

Al repspecto, según un informe reciente de Fightful Select, Owens no se sometió a una cirugía hasta julio de 2025, meses después de la lesión. Desde entonces, no ha habido indicios de que haya reanudado el entrenamiento completo en el ring, y la WWE, según se informa, no tiene planes creativos en marcha para su regreso.

«En este momento, se dice que la WWE está adoptando un enfoque cauteloso y a largo plazo con Owens, priorizando su salud sobre cualquier plazo para su regreso. Si bien Royal Rumble se consideró en un principio una posible fecha objetivo, ahora parece poco probable.»

El silencio en torno al regreso de Owens solo añade más incertidumbre a su situación, y solo restará esperar a que tenga una pronta recuperación. Las lesiones de cuello pueden alterar las carreras, y la WWE lo sabe, porque ya lo está experimentando con Big E, por citar un ejemplo. Si bien no se ha hablado de un retiro forzado en el caso del «Prizefighter», pero la compañía se mantiene cauto en este caso, y únicamente lo ha utilizado para apariciones sin contacto, como cuando estuvo presente en las gradas durante el último combate de John Cena.