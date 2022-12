John Cena actualmente se encuentra enfocándose en su carrera como actor en Hollywood; sin embargo, siempre ha manifestado su intención de seguir en la WWE, pues aún no se ha retirado. De hecho, mucho se rumora de que tendrá una presencia en WrestleMania 39, y su aparición en televisión ya fue anunciado para este 30 de diciembre en el último WWE SmackDown del año.

El episodio del 30 de diciembre de SmackDown se llevará a cabo desde el Amalie Arena en Tampa, Florida, y parece que la aparición de John Cena empezó a mover rápidamente la venta de boletos.

WrestleTix informó recientemente que de una capacidad total de 11.013 asientos, se han vendido 9.363 asientos, lo que significa que solo hay 1.650 boletos disponibles para la venta, lo cual implica que con casi dos semanas de antelación, habría un lleno total en la arena. El efecto Cena se hizo notar considerando que antes de que se anunciara su presencia se habían vendido menos de 2 mil boletos.

They're adding new upper deck sections every few days as this one is moving fast since the Cena announcement. Very few names in wrestling can move tickets like Cena.

— WrestleTix (@WrestleTix) December 16, 2022