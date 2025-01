Regreso de Goldberg a WWE RAW está en duda

Goldberg ha tenido una gran carrera en WCW, que le valió en su momento para eventualmente llegar al Salón de la Fama WWE. Aún no está retirado de la competición, y su aparición más reciente en la compañía fue durante el evento Bad Blood en el pasado mes de octubre, cuando confrontó al Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, sugiriendo que el miembro del Salón de la Fama sí tendría un combate para el próximo año, hecho que el propio luchador lo anunció durante una transmisión de ESPN College Day.

► Goldberg aún espera para su lucha de retiro

A pesar de informes anteriores que sugerían que aparecería en el episodio del 27 de enero de WWE Raw en Atlanta, actualmente esta situación permanece en el aire. Si bien los fanáticos esperaban ver al miembro del Salón de la Fama de alguna manera, la WWE aún no lo ha anunciado, lo que deja dudas sobre si realmente aparecerá.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer abordó la confusión en torno a la supuesta aparición de Goldberg en Raw, y señaló que la WWE nunca confirmó su participación.

«Entonces, la otra cosa en Raw, no sé sobre Goldberg, aparte de que, ya sabes, estuvo en el programa. No he escuchado confirmación de que él esté en el programa ahora, de una manera u otra, porque no fue anunciado. Tal vez quieran hacer una sorpresa”.

Con el combate de retiro de Goldberg aún sin confirmar y sin un anuncio oficial en torno a un regreso a WWE RAW, ahora hay especulaciones de que podría aparecer en Saturday Night’s Main Event este sábado en calidad de sorpresa. Dado que Gunther defenderá su título ante Jey Uso en el evento, WWE podría dar un paso si decidiera concretar el combate entre el miembro del Salón de la Fama WWE y el Ring General.