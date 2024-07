La talentosa luchadora de AEW, Britt Baker, reapareció por sorpresa en la empresa en el PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2024, para darle un poco la celebración a Mercedes Moné, luego de su victoria en una gran lucha ante Stephanie Vaquer.

Y aunque todavía no ha luchado, y la última vez que tuvo un combate sigue siendo 16 de septiembre de 2023, está más que preparada para volver al ring y a las rivalidades televisivas en AEW. Recientemente, Baker fue entrevistada por Renée Paquette para el programa AEW Up Close del canal oficial de AEW en YouTube, y allí reveló que su aparición sorpresa en el PPV Forbidden Door fue una cosa de último minuto. Estas fueron sus palabras:

► Britt Baker habla de su regreso sorpresa en AEWxNJPW Forbidden Door 2024

«Todo se concretó a último momento. Se cimentó la noche anterior. No tuve tiempo para preparar nada. Fue muy apresurado. No cambiaría eso porque nadie lo sabía. Estaba en casa con mi familia. Fue muy desordenado, pero no cambiaría nada de eso. No tienes que pensarlo demasiado, no se filtró, lo cual es muy difícil en la lucha libre.

Es muy frustrante que todo se arruine. No le dije a nadie, ni a mis mejores amigos. Estaba hecho un manojo de nervios. ‘No les va a importar. A nadie le va a importar que esté aquí porque AEW me ha superado.’ Ese es un sentimiento horrible. El miedo al rechazo es peor que el rechazo en sí mismo».