Regreso de AJ Lee no sería de una sola noche

La noticia que ha trascndido en los últimos días es el posible regreso de AJ Lee, quien aparentemente tendría todo encaminado para volver a su casa, a WWE, y luchar en el ring por primera vez desde el 30 de marzo de 2015. Se dice que podría estar presente en el siguiente SmackDown y que estaría preparándose para su regreso a los encordados este 20 de septiembre en Wrestlepalooza.

► El regreso de AJ Lee a WWE se acerca…

Según un informe reciente de Fightful Select, se señaló que el regreso de AJ Lee no es necesariamente algo de una sola noche y que la WWE espera hacer más con AJ Lee; no obstante, si la situación termina siendo solo esta aparición, en WWE estarán contentos de tenerla de vuelta.

«Nos dijeron que esto no es necesariamente algo excepcional, y que la WWE espera poder hacer más con ella, pero incluso si es así, están contentos de tenerla de vuelta».

«Ya hemos informado que muchos miembros del personal y luchadores de la WWE dijeron que no han visto ni hablado con AJ Lee desde que se fue. Sin embargo, siempre ha mantenido una buena relación con ellos a lo largo de los años. Muchas de las mujeres del elenco, que crecieron viéndola, están especialmente emocionadas por su regreso. Muchos miembros del personal y talentos nos hablaron sobre Lee y comentaron que no habían hablado con ella ni la habían visto desde que se fue, pero que mantuvo conversaciones muy agradables con ellos a lo largo de los años. Varias luchadoras, en particular las que crecieron con AJ Lee, estaban muy emocionadas. Una veterana que nunca llegó a trabajar con AJ comentó que les sorprendió que sucediera, porque CM Punk solía restarle importancia cuando lo molestaban, pero sintieron que era más una muestra de respeto y apoyo hacia su esposa.»

Después de que Becky Lynch humillara a CM Punk en el episodio de Monday Night RAW de esta semana, los fans esperan ver el regreso de AJ Lee durante la edición del 5 de septiembre de SmackDown en Chicago, donde CM Punk también estará presente. Habrá que ver si esta aparición se concreta, o si se da la sola mención a la ex Campeona Divas, que es algo que ha creado mucha expectativa en los últimos días.