Tocando diversos temas, Bully Ray comparte su opinión acerca de que CM Punk haya vuelto a la WWE casi una década después de su adiós por la puerta de atrás durante la más reciente edición de Busted Open Radio, donde también apuntaba que el odio entre él y Seth Rollins es completamente real.

► Bully Ray habla de CM Punk

Sobre por qué la reconciliación con CM Punk no es tan impactante para la WWE: «No estoy comprando esta idea de ‘El infierno se ha congelado. Oh Dios mío, no puedo creer que esto haya sucedido. Es impactante.’ Sí, es un poco impactante para algunos, pero no es como si no hubiéramos visto esto suceder en el mundo de la WWE antes. Eric Bischoff se puso al lado de Vince McMahon. The Ultimate Warrior regresó a la WWE. Bret Hart regresó a la WWE y estrechó la mano de Shawn Michaels. ¿Quieres hablar de ‘El infierno se congela’? Todos besándose y haciendo las paces después del Montreal Screwjob es el infierno congelándose para mí.»

Sobre cómo Triple H y CM Punk han cambiado: «El tiempo le hace cosas a veces muy buenas. Las personas maduran. Estás tratando con un Triple H diferente, con diferentes responsabilidades, y estás tratando con un CM Punk diferente.»

Sobre el mejor enfoque para Punk en su regreso: «Esta es una oportunidad para que CM Punk borre todo el mal sabor, ya sea percepción o realidad, que está en la boca de la gente. Este es el momento de decir, ‘He crecido. La WWE ha crecido. Y ahora podemos hacer grandes negocios juntos.'»

Sobre lo que la WWE necesita hacer para cumplir con su parte: «Saben qué lo motiva. Escucha, a las grandes estrellas se les complace, ya sea en el cine, ya sea en los deportes, no importa dónde sea. Aprendes qué hace que una estrella funcione y tratas de mantenerla lo más feliz posible.»