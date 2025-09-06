WWE presentó ayer una edición más de SmackDown. Esta vez, resultó siendo una muy especial, porque al inicio de la función, John Cena dio su último show y su última aparición en SmackDown como luchador activo. Incluso, dio una gran lucha ante Sami Zayn, aunque no pudo quitarle el Campeonato de los Estados Unidos, pero sí pudo aprovechar para hacer varios movimientos y guiños a luchadores, incluyendo exWWE, a los que ya no podrá enfrentar en su tour de retiro.

Pero, sin duda, lo más importante de cara al futuro de WWE, fue el que los rumores se hicieron realidad, y AJ Lee, volvió a aparecer en WWE, más de 10 años después, para apoyar a su esposo, CM Punk, en su nueva rivalidad con el Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, y la Campeona Intercontinental WWE, Becky Lynch.

► Así fue el esperado retorno de AJ Lee a WWE

— SETH ROLLINS: «¡Chicago! Esta noche todos somos testigos de la historia, porque la leyenda de su héroe, CM Punk, ¡MUERE! ¡Aquí y ahora! Y para hacerlo oficial…

(Los fans corean el nombre de CM Punk)

— SETH ROLLINS: «Sí, sí, cántenlo una última vez. Pero para presentar esto, déjenme darles a la mejor luchadora de la historia de este planeta. Ella es su Campeona Intercontinental. Y es mi sexy, brillante e increíble esposa irlandesa. Chicago, denle la bienvenida a «Big Time», «The Man», Becky Lynch.

— BECKY LYNCH: «¡Whoo! Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a cuestionar un nombre estando yo en este ring? Soy la mejor luchadora de todos los tiempos. Y no lo digo solo yo, lo dicen otros. Lo dice Sports Illustrated, lo dice el Chicago Tribune».

(Los fans abuchean fuertemente a Becky Lynch)

— BECKY LYNCH: «Ah, típico de Chicago, clásico Chicago. No espero que sepan reconocer la grandeza. Todos sus equipos apestan. Los Blackhawks apestan. Los Cubs apestan. Los White Sox apestan. Los Bulls apestan. Y ustedes apestan. Apestan tanto que hasta lo están cambiando… ¡Y CM Punk apesta!«

— CM PUNK: «Esto no se trata de ti. Se trata de tu marido cobarde, que ahora mismo se esconde en un palco».

— BECKY LYNCH: «Esto se trata de mí. Y de hecho, me sorprende que hayas salido a dar la cara ¿No te da vergüenza? ¿Eh? ¿No te da vergüenza?»

— CM PUNK: «¿Avergonzado yo? No. No tengo nada de qué avergonzarme, a diferencia de tu marido, que se esconde en un palco, detrás de Paul Heyman, de sus matones… y ahora detrás de su esposa. Mira, te voy a dar la oportunidad, porque esto no tiene nada que ver contigo».

— BECKY LYNCH: «¿Cómo tienes la cara? ¿Cómo está tu orgullo?»

(Los fans empezaron a corear fuertemente el nombre de AJ Lee)

— BECKY LYNCH: «¡Cállense!»

— CM PUNK: «¡No, no, no! Vas a dejar que coreen el nombre de AJ Lee. Si tanto te molesta, no te hubieras metido en mis asuntos. Estamos en Chicago. ¿De verdad crees que no tengo amigos? ¿Que no tengo quien responda por mí? ¿Que no puedo chasquear los dedos y hacer que una de mis hermanas salte esa barrera, se meta al ring y te destroce?»

— BECKY LYNCH: «Dale, que venga. ¡Que venga! Yo les parto la cara a todas».

— CM PUNK: «¿No crees que puedo llamar a Bayley para que venga y te dé una paliza?«

— BECKY LYNCH: «A ti ya te he pateado el trasero también. ¿Quién más tienes? ¿Tienes más amigas?»

— CM PUNK: «¿No crees que puedo pedirle un favor a Rhea Ripley, La Erradicadora?»

(Becky Lynch volvió a abofetear varias veces a CM Punk)

— BECKY LYNCH: «Lo creo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Dónde están? No las veo. ¿Van a venir a salvarte, Punk? ¿Sí? ¿Qué? ¡Pum! ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Otra vez lo mismo? Eres patético. No tienes a nadie. Corre y escápate de tu ciudad. Vete de aquí. Eres una vergüenza. Una vergüenza para Chicago. Y eso ya es mucho decir».

— CM PUNK: «Becky, esto es justo lo que yo quería evitar, porque tú y yo sabemos, todos saben, que yo jamás pondría mis manos encima de una mujer. Pero, por suerte, conozco a alguien que sí lo hará».

(Sonó la música de AJ Lee y los fans se enloquecieron)

— MICHAEL COLE: «Después de una década, casi 3 mil 800 días, ¡ESTÁ DE REGRESO! Becky Lynch cae con el primer ataque. AJ Lee descargando con todo».

— COREY GRAVES: «AJ Lee desatada en el ring, ¡está absolutamente loca!«.

— MICHAEL COLE: «Bueno, la locura es su poder, Corey, todos lo sabemos».

— MICHAEL COLE: «¡La pionera! ¡La original que rompió moldes! Ajustando cuentas con Becky Lynch».

(El show cerró con una AJ Lee muy sonriente, saltando a los brazos de su amado esposo, CM Punk)