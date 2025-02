¿Regresará Randy Orton en WrestleMania 41?

Con WrestleMania 41 a la vuelta de la esquina y, el cartel aún tomando forma, varias superestrellas parece que se quedarán sin espacio: uno de esos casos podría ser Randy Orton.

Eso sí.

Días atrás les filtrábamos un cartel para WrestleMania 41.

En la filtración dice que Kevin Owens será su pareja de baile para un mano a mano en «La vitrina de los inmortales».

¿Qué tan cierto es lo anterior?

En el pódcast de Fightful, titulado: «Frustration In WWE, Seth Rollins Confronts Cody Rhodes| WWE Raw 2/24/25 Full Show Review W/SRS», Sean Ross Sapp, atendió una rueda de preguntas y respuestas donde tocó el tema de Orton.

Y cito.

«Stephen Harden dice: «¿Crees que Randy Orton, Roman Reigns o ambos aparecerán?».

«Deberían hacerlo. Roman Reigns absolutamente debería presentarse en medio de todo lo que está pasando con Cody [Rhodes] y The Rock. Pero también siento que, si fueras a tener a Roman Reigns allí—y esto es solo una teoría, no un informe ni nada oficial—, lo anunciarías para vender algunas entradas más. Ahora mismo están en unas 30 mil entradas vendidas, lo cual está bien. No dejes que nadie te convenza de lo contrario, 30 mil es un excelente número para Elimination Chamber en Toronto, especialmente con ese clima. Claro que desearían que fueran 40 mil pero 30 mil sigue siendo fenomenal.»

«En cuanto a Randy Orton, ¿Encaja directamente en la historia de Sami Zayn y Kevin Owens? Porque ha sido como la pieza fuera de lugar durante su ausencia. Sé que han querido involucrarlo en WrestleMania, pero no he escuchado nada específico. Así que tengo la esperanza de que regrese pronto.

Hemos visto a Karrion Kross atacando mucho a Sami Zayn últimamente, y la verdad es que Kross está generando algo de expectativa. Para quienes critican a Jey Uso diciendo que no puede luchar, he notado que muchos dicen lo mismo de Karrion Kross, pero si buscas a alguien que haga brillar a otro, Sami Zayn es fenomenal para eso».