¿Regresará Davey Boy Smith Jr. a WWE? Tenemos más información

Una semana atrás, The Hart Dynasty se reunió en WWE’s The Bump. Tyson Kidd, Natalya y Davey Boy Smith Jr se sentaron juntos en el programa para compartir algunos momentos divertidos tanto con sus conductores como con la fanaticada. El matrimonio continúa relacionado con la empresa, pero en cambio el tercero en discordia hace mucho que la abandonó. Desde el año 2011 se encuentra trabajando en otras como NJPW o la MLW. En ocasiones se habló de su posible regreso, como ha comenzado a hacerse precisamente después de su participación en el show.

► ¿Regresará Davey Boy Smith Jr a WWE?

No obstante, no han sido más que rumores. De hecho, el reciente informe sobre la demanda de la Major League Wrestling a la World Wrestling Entertainment no tenía con Smith sino con «múltiples luchadores» de la primera con los que la segunda se estaría poniendo en contacto. Nada claro que decir por ahora, hasta que Dave Meltzer trató este asunto en el reciente boletín Wrestling Observer.

«En este momento, Davey Boy Smith está bajo contrato con la MLW hasta final de año. El único contrato que ha firmado ha sido con All Japan para el torneo Champion Carnival, con la esperanza de convertirse en un luchador regular. Nos han dicho que una vez que expire su contrato con la MLW estará abierto a firmar con WWE o con cualquier otra empresa. Jim Ross siempre ha tenido una gran opinión de él, pero no está involucrado en las contrataciones de AEW; aunque sigue siendo alguien a quien toman en cuenta».

Queda prácticamente todo el año por delante para seguir hablando de si Smith volverá o no a WWE después de casi una década fuera. Cualquiera pensaría que antes de retirarse (para lo cual no tiene fecha prevista, que sepamos) querrá vivir una nueva aventura en la que una vez fue su empresa. Pero no es nada seguro y de aquí a 2021 pueden ocurrir muchas cosas. Iremos informando con lo que sepamos.