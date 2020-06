WWE ha hecho un gran anuncio. Luego de la edición de WWE Raw de esta noche, Charly Caruso y Samoa Joe estarán presentando un nuevo programa televisivo a través de WWE Network. Regresa Raw Talk. Se trata nada más y nada menos que de la versión de Raw de Talking Smack, el reconocido show que alguna vez se emitió después de WWE SmackDown, y en donde las Superestrellas hablaban no solo sin tapujos, sino que decían lo que les salía del corazón.

► Regresa Raw Talk... ¿será tan libre como la primera vez?

Raw Talk, al igual que Talk Smack, duró de 2016 a 2017. Sin embargo, el señor Vince McMahon tomó la decisión de terminar estos programas dado que se alejaban de la televisión guionizada de WWE.

Pero tal parece ser que con el gran éxito que está teniendo Undertaker: The Last Ride, en donde se puede ver a Mark Calaway, el hombre detrás del mito de The Undertaker, la compañía se ha animado a volver a darle libertad a las Superestrellas para hablar desde sus corazones. Undertaker ha reconocido que el lanzamiento de la serie justo en este momento se da porque hay una gran necesidad de contenido nuevo en medio del caos que vivimos por la pandemia de este coronavirus, así que seguramente la decisión de traer de regreso a Raw Talk vaya por la misma línea.

Recordemos que recientemente se reportó la decisión de que Samoa Joe sea el reemplazo permanente de Jerry Lawler en la mesa de comentarios de WWE Raw, aunque eso no significa que de vez en cuando no vaya a luchar, eso sí, cuando tenga el alta médica.