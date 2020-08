Regresa la lucha libre a la CDMX ¡Ya hay fecha!

Después de casi cinco meses de que toda la lucha libre se suspendió en la Ciudad de México por la pandemia del coronavirus, la actividad volverá, al menos en una parte de la capital, concretamente en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Este lunes 3 de agosto, varios luchadores asistieron a una ceremonia de apoyos entregados por la demarcación, donde además estuvo el Presidente de la Comisión de lucha libre de la Ciudad de México, el Fantasma, así como el alcalde de la demarcación, Victor Hugo Romo.

"Vamos a hacer luchas virtuales. Van a empezar este fin de semana. Que se conecte la gente, que se ponga un ring con todos los cuidados. Vamos a pedirle a la Secretaría de Salud que nos dé algún protocolo para que se haga de manera virtual... Se trata de aprender a vivir con el COVID-19".

El evento se realizará en el Deportivo Plan Sexenal este 8 de agosto, aunque aún no se sabe el horario, ni cartel, tampoco se conoce la forma en que se transmitirá el mismo.

Aunque todo correrá a cargo de la alcaldía, se tendrá que esperar del permiso de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues ello son los que dan luz verde para estos eventos.

►Aún no hay autorización para otras funciones en la Ciudad de México

Pese a que esta función parece un hecho, al ser un compromiso del alcalde de Miguel Hidalgo, no quiere decir que se tenga autorizado que otras puedan realizarse en la capital del país, pues aún no hay autorización del gobierno para las mismas, pese a que el CMLL se encuentra listo para hacer funciones a puerta cerrada y AAA ya tiene preparado el concepto de Auto Luchas que se realizaría en Six Flags.

