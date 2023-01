Réferi de WWE recuerda cuando conoció a The Rock

Charles Robinson es réferi de la WWE desde 1995; salvando los cuatro años (1997-2001) que trabajó en WCW antes de que la compañía McMahon la comprara. Ahora es todo un veterano pero, como todos, hubo un momento en que estaba dando sus primeros pasos y lógicamente estaba nervioso. Y en ese momento, según recuerda en Out of Character with Ryan Satin, árbitros como Jack Doan y Chad Patton lo recibieron de una curiosa manera obligándolo a encontrarse con The Rock para hacerle una broma.

► La primera vez de Charles Robinson con The Rock

“Bueno, por supuesto que estás nervioso porque no sabes qué esperar. Pero todos los árbitros allí fueron fantásticos. Cada vez que viene alguien de afuera, eres realmente distante de todos modos, pero estos muchachos eran realmente buenos. Tenías a Jack Doan, tenías a Chad Patton, que son fantásticos. De hecho, me grabaron. Tomaron uno de mis dedos, no lo voy a hacer aquí porque no sé si me lo permiten, pero lo pusieron apuntando hacia arriba y me pusieron un letrero. Adivina lo que decía el cartel. ‘¿The Rock, quién?’. Así que grabaron ‘¿The Rock, quién?’ en mi pecho, y me empujaron en una silla, y me presentaron a Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Así que esa fue mi introducción a The Rock, haciéndole una mueca y diciendo ‘The Rock, ¿quién?”.

