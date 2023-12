Red Velvet recuerda cómo fue su audición para WWE Tough Enough

WWE Tough Enough fue un programa de telerrealidad que acercaba a los aspirantes a luchadores a ser fichados por WWE. Fue de ahí de dónde surgieron John Morrison, Maven, Daniel Puder y The Miz.

Esos anteriores son casos de éxito, el otro lado de la moneda es quienes fueron rechazados: una de ellas es Red Velvet.

La actual luchadoras de AEW, con raíces colombianas, comentó cómo Tough Enough fue el inicio de su travesía por el mundo de la lucha libre profesional.

► Tough Enough: el inicio del camino de Red Velvet

Cuando fue invitada al pódcast The Pope’s Point of View de Elijah Burke, Velvet explicó que una complicada ruptura y WWE Tough Enough la llevaron a dejar atrás su carrera como bailarina.

»El baile ya no satisfacía realmente a mi corazón, simplemente me sentía atrapada, y entonces encendía la televisión, y en ese momento estaba Daniel Bryan».

Además, señaló que no había visto lucha libre en mucho tiempo, pero la posibilidad de obtener una oportunidad en la WWE sin ningún entrenamiento previo la convenció de filmar la vídeo audición que solicitaban para ser tenido en cuenta en el programa de telerrealidad.

»Entonces, hice el video de Tough Enough, y cada semana iba pasando y mostraban estos pequeños clips de las audiciones de las personas».

También destacó que el video de prueba fue la primera vez que usó el nombre Red Velvet. Lamentablemente para Velvet, la WWE optó por no seleccionar su audición, pero esto no la detuvo en sus esfuerzos por ingresar a la lucha libre.

»Entonces, pensé, ‘déjame investigar’, y no tenía idea de cómo convertirme en luchadora, solo había sido fan. En ese momento, la única escuela era Team 3D, eso era lo único lo suficientemente cercano. Luego comencé a buscar en Miami, Florida, y aparece La Rosa».

Velvet también reveló que camino a su primera sesión de entrenamiento, estuvo involucrada en un accidente automovilístico en junio de 2015. A pesar de esto, su entrenamiento continuó finalmente, llevándola a su actual tenencia en AEW.