Red Velvet destrona a Mercedes Moné y conquista el Campeonato Mundial Femenil de TV ROH

El duelo por el Campeonato Mundial Femenil de TV presentó a Mercedes Moné defendiendo su reinado ante Red Velvet, una retadora que llegaba dispuesta a romper pronósticos, pues la CEO era la favorita por la gran cantidad de títulos que tiene en su poder.

Velvet atacó antes de la presentación oficial, sorprendiendo a Moné y forzando los primeros segundos de caos. Mercedes intentó reaccionar con el campeonato en mano, pero el árbitro lo intervino, retrasando una cuenta rápida que pudo haber terminado la lucha temprano.

La campeona tomó el control con una serie de suplex y buscó un Frog Splash, pero Red la neutralizó con las rodillas. Velvet se lanzó con DDT, rodillazos contra las cuerdas y en la esquina, hasta que Moné esquivó e impactó con un Lungblower para frenar el avance.

Ya fuera del ring, Velvet atrapó a Mercedes con la falda para castigarla, pero Moné respondió con una Meteora desde el filo, seguida de un nuevo Lungblower y rodillazos que solo lograron una cuenta de dos. En lo alto, Red sorprendió con un Sunset Flip que casi define el combate.

Momentos clave del encuentro

Moné intentó el Mone Maker, pero Velvet lo convirtió en un Facebuster. Ambas intercambiaron coberturas hasta que Mercedes cerró el Statement Maker; Velvet, ingeniosa, usó las cuerdas como impulso y atrapó a Moné para el conteo definitivo.

#ANDNEW RED VELVET HAS DEFEATED MERCEDES MONÉ AND REGAINED THE ROH WOMENS TV TITLE! MERCEDES HAS LOST HER FIRST OF HER 13 BELTS! THE DOWNFALL BEGINS💔💔💔 #ROH #ROHFinalBattle pic.twitter.com/7mcz1jLJLb — Self Made AO 💫 (@KXNGAO) December 6, 2025

¿Qué pasará ahora?

Red Velvet inicia su reinado como Campeona Mundial Femenil de TV, con una victoria que sacude la división. Mercedes Moné, sorprendida y claramente frustrada tras el resultado, queda bien posicionada para exigir una revancha inmediata pues sabe que perder un título puede dañar su momento histórico en la lucha libre donde sigue coleccionando cetros de diferentes partes del mundo.