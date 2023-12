Red Velvet cuenta todo de su última lesión en AEW

Días atrás nos hacíamos eco de la revelación de Red Velvet de que fue una lesión de rodilla la que la apartó de AEW 9 meses. Ahora conocemos todos los detalles mientras la luchadora ya está de vuelta en las cuerdas y teniendo combates con regularidad; la semana pasada luchó con Anna Jay en Rampage.

► La lesión de Red Velvet

«En junio de 2022, sufrí una lesión en la cadera después de mi combate con Stat. Estuve fuera desde junio hasta noviembre. Realmente no podíamos entender qué era. No hubo cirugía para eso. Terminé haciendo PRP, recibiendo rehabilitación, y estuve bien. Volví en noviembre, tuve algunos combates, y luego, en febrero de 2023, sufrí una lesión en la rodilla, no durante mi combate con Jade, creo que el problema fue un poco antes de eso. Sentí un cambio en mi rodilla, posiblemente después de mi primer combate con Billie Starkz.»

«Somos luchadores, así que si algo se siente extraño, le das unos días, y no pasó nada grave hasta mi combate con Jade cuando hice un simple Thesz Press, y tan pronto como me levanté, supe que algo en mi rodilla estaba atascada. Estaba atascada, no se enderezaba, pero la adrenalina era increíble. Acababa de empezar a usar mallas y llevaba dos rodilleras encima, mis espinilleras y mallas, lo que creo que mantuvo unida mi rodilla. Si hubiera estado usando trusas, creo que mi rodilla podría haber explotado o rasgarse por completo.»

«Nadie realmente lo sabía, desgarré mi menisco medial y lateral. Ya lo había desgarrado en 2018, y lo volví a desgarrar esta vez cuando hice el Thesz Press, aparentemente ya estaba desgarrado debido al impacto, la rotura se produjo. Me estaban entrando cosas en la articulación donde se dobla la rodilla. No hubo manera de evitarlo más que tener que entrar, cortarlo y todo eso. Eso me dejó fuera de acción durante nueve meses», concluye Red Velvet en Pope’s Point of View.