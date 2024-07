La nueva Campeona Mundial de TV de ROH –la primera afrolatina; ganó el título derrotando a Billie Starkz en Death Before Dishonor– y luchadora de AEW Red Velvet expresa su agradecimiento por «The American Dragon» Bryan Danielson por haber sido tan importante en su regreso de la grave lesión que la tuvo lejos de los cuadriláteros desde febrero hasta noviembre de 2023.

► El regreso de Red Velvet

«Hay mucho. Podría hacer una lista de personas que han sido una gran parte de mi viaje y mi regreso. Queen (Aminata) es una de ellas. Ella es una de las principales razones que encendieron el fuego en mí. He estado trabajando con muchas personas. Tengo que agradecer a Bryan Danielson. Ha sido una gran parte de mi regreso, invirtiendo en mí, viendo lo que puedo hacer y creyendo en mí. Puedo agradecer a todos. Tony Khan. Todas estas personas. Esa lista sería interminable.

«Cuando me lesioné, hice una profunda introspección. Nadie lo sabe, tal vez sí, tengo 32 años ahora. Una vez que llegué a los 30, después de todo lo que pasé, comencé a conocerme como mujer y me di cuenta de eso. Miré todo lo que había pasado. Me gusta ver mucho de mi yo de antes y simplemente disfrutar el viaje, ver cómo crecí aquí en AEW y hacer mi nombre en AEW. Eso es especial para mí y mi hogar. Tengo que agradecer a AEW. Estoy donde estoy hoy gracias a Tony Khan y AEW. Hice una profunda introspección. Estoy creciendo como mujer y era hora de que el mundo viera eso. Ya no tengo miedo de ser vulnerable con la gente y mostrarles que puedo estar aquí arriba ahora, pero estuve en mi punto más bajo. Mucha introspección», comenta la luchadora en el ROH Death Before Dishonor Media Scrum.

