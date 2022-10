Recuperación de Becky Lynch luce muy favorable

En SummerSlam 2022, Becky Lynch y Bianca Belair lucharon por el Campeonato Femenil Raw en un gran combate, que no resultó nada favorable a la primera, ya que no solo perdió el encuentro, sino que tuvo que luchar con el hombro dislocado durante la mayor parte de la recordada lucha, lesión que iba a dejar ausente por varios meses. No obstante, la ex Campeona Raw ha estado entrenando con miras en no perder su forma física, y su recuperación parece que tardará menos tiempo de lo que estaba inicialmente previsto.

► Becky Lynch estará cerca de regresar al ring

Becky Lynch se ha mantenido como una de las principales Superestrellas de la WWE durante los últimos años, estableciendo grandes rivalidades a lo largo del tiempo. Tras culminar su enemistad con Bianca Belair en SummerSlam, The Man lucía encaminada para una disputa contra Bayley; no obstante, fue puesta fuera de circulación y es posible que las hostilidades se retomen una vez que la ex Campeona Raw se recupere por completo.

Según el reciente Wrestling Observer Newsletter, Becky Lynch estaría cada vez más cerca de regresar al cuadrilátero, aunque no se ha precisado una fecha todavía.

«Becky Lynch también está cada vez más cerca de regresar al ring para WWE luego de su lesión en el hombro. Antes notábamos cómo estuvo en el RAW de la semana pasada desde St. Paul, Minnesota. Es probable que Lynch permanezca en el elenco de RAW porque su esposo, Seth Rollins, también está allí. Lynch ha estado fuera desde la edición de RAW posterior a SummerSlam, donde se convirtió en técnica y se unió a la campeona RAW Bianca Belair para enfrentarse a Damage CTRL.»

Becky Lynch se encuentra trabajando duro para poder regresar; no obstante, una vez que cuente con el alta médica es muy posible que WWE decida esperar el momento adecuado para poder insertarla en alguna historia.