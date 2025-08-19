Recuerdos y gracias: Sting en su gira 2025

En medio de su gira 2025 or Never, Sting reflexiona sobre su carrera, comparte lo que este viaje significa para él y ofrece un agradecimiento a los fans. Lo hace en una reciente entrevista con Adam Bernard de The Sportster.

Estamos aquí en Monster Mania, en Cherry Hill, Nueva Jersey. La gira 2025 or Never. Háblame de la gira, ¿cómo ha ido hasta ahora?, ¿cómo ha sido la experiencia? «Hombre, ojalá uno de los muchachos estuviera aquí. Estuvo hace un ratito. Este tipo apareció como Surfer Sting. Está haciendo cuatro versiones diferentes de Sting y le faltan dos más por hacer. Pero sí, tienes a toda la gente del cosplay. Eso es muy divertido. Pero ¿sabes lo que realmente me llega? Las historias que me cuentan los fans… sobre ser acosados en la infancia y cómo, de una forma u otra, yo los ayudé a superarlo. El personaje de vigilante creo que fue lo que hizo eso. Y hay tanta gente… uno no se da cuenta, si no lo viviste, de cuántos fueron acosados. Y es algo real. En hombres y mujeres. Tienes a hombres y mujeres adultos, de mi edad, mayores, más jóvenes, en lágrimas contándome esas historias. Y simplemente… me deja sin palabras. Realmente me asombra.»

Señor, un placer conocerlo . «Igualmente, un gusto conocerte. Gracias. Estoy también en el Salón de la Fama de TNA. En el de Cauliflower Alley. Muchos Salones de la Fama, muchos reconocimientos.»

Te digo también que, como adolescente, una de mis cosas favoritas en WCW era el Vigilante Sting. Me dio mucho poder de niño, yo también sufría bullying. Estaba con sobrepeso, no tenía muchos amigos, pero verte cada semana era una experiencia maravillosa. Solo quería agradecerte por eso.

«Wow, eso significa mucho. Una vez más, escucho incluso de ti… jamás lo habría sabido. Me alegra que lo compartas conmigo.»

Gracias, de nuevo. Ha sido increíble. ¿Qué ha sido lo más memorable para ti fuera de estas conversaciones con fans que te cuentan sus historias? ¿Qué otra cosa ha sido significativa en esta gira?

«Dios… por encima de todo eso, amigos. Ver a mis colegas, claro. Kevin, está justo ahí, Kevin Nash, mi viejo compañero del Wolfpack. Lex, lo veo… he visto a tantos de los muchachos de todas partes: WWE, TNA, AEW. Es bueno ver a tus viejos compañeros, a tus viejos amigos. Incluso a viejos fans como amigos también. Había un tipo que solía, vamos, realmente molestarme. Era de Filadelfia, de hecho, y estaba siempre en primera fila dándome y dándome. Me tomó como 30 años de venir a Filadelfia. Y finalmente, un día, dijo: ‘Está bien’. Y fue como… ‘Oh, por fin tengo tu aprobación después de 30 años’. Pero sí, creo que ver a mis amigos es lo siguiente más importante.»

Esta será la última vez que muchos fans podrán verte en convenciones con el maquillaje de guerra. ¿Qué quisieras decirles a los fans que quizá no puedan ir a estos eventos? ¿Qué es lo que quieres que sepan de tu experiencia en general con tu carrera?

«Bueno, muchos fans hablan de cuánto significó la lucha para ellos, cuánto significó mi personaje para ellos, como hemos estado hablando. Y lo que siempre digo —y es verdad— es que fue algo mutuo. Ellos me agradecen a mí por todos los años, y yo les agradezco a ellos por todos los años. Fue como una calle de doble sentido. Fue una relación. Y yo fui bendecido tanto como ellos lo fueron. Y a veces me enojaba igual que ellos se enojaban, ¿sabes? Tenemos todas nuestras emociones, pero en general es increíble pensar que no hay Sting sin el público.»

Sting, muchas gracias por tu tiempo. Es un honor y un placer hablar contigo.

«Es la hora del show.»