Recordando a Lanny Poffo: Su etapa perdida como Gorgeous George en WCW

El mundo luchístico sigue triste por la muerte de Lanny Poffo, quien fuera hijo de Angelo Poffo y hermano de “Macho Man” Randy Savage, a Poffo se le recuerda más por su etapa como The Genius en WWF, y siempre ha parecido raro que alguien con tanto talento (fue quizá el primer luchador estadounidense en hacer el moonsault) haya sido relegado al papel de manager. Pero en WCW fue peor su situación.

Una de las peticiones que hizo Randy Savage al firmar con WCW en 1994 fue que contrataran a su hermano. Savage había comprado los derechos del nombre Gorgeous George, personaje interpretado por Raymond Wagner en los 50s.

Wagner fue en su momento el luchador más famoso de Estados Unidos, y parecía una buena idea revivirlo. Sin embargo, no todo fue como se esperaba. Así lo relata Dave Meltzer en la más reciente edición del boletín Wrestling Observer.

“De 1995 a 1996, WCW le pagó a Poffo un contrato de seis cifras mientras éste esperaba una llamada telefónica que nunca llegó. Su contrato fue renovado una y otra vez, pero nunca fue usado. Eric Bischoff ha dicho que Savage aceptó ganar 100 mil dólares menos, y es por eso que Poffo recibía sus pagos aunque nunca lo llamaron para trabajar”.

La historia de Poffo en WCW suena un tanto triste, pues incluso el luchador nunca pudo hablar con el encargado de la marca: Eric Bischoff, tal y como lo narra Meltezer.

“Cuando le preguntaron a Poffo en Wrestling Inc . si alguna vez habló con Bischoff, dijo: ‘Había una fiesta en Baltimore, y cuando fui al baño, en el mingitorio de al lado estaba Eric Bischoff. Ni nos saludamos; nunca me lo presentaron . Randy tenía la idea de hacerme Gorgeous George. Me decoloré el cabello, me puse extensiones. Randy hacía que entrenara diario y me bronceara, y me decía que estuviera listo para cuando el teléfono sonara, lo cual nunca pasó. Me decoloré el cabello tanto que dejó líneas planteadas en mi cabello negro. En lugar de parecer Gorgeous George lucía como el espantapájaros del Mago de Oz ’”.

En redes sociales, algunos gladiadores manifestaron su pesar por el fallecimiento del “The Genius”, siendo su amigo, “Hacksaw” Jim Duggan quien dio la noticia.

With a very, very heavy heart, I've been asked to let everyone know about the passing of our friend and colleague Lanny Poffo, The Genius.

I’m very sorry to hear the passing of Lanny Poffo! Great guy and friend! Prayers for his family, friends and fans! pic.twitter.com/KlsVrA88LK

It made me so sad to hear the passing of #lannypoffo he was a sweet, smart and very gentle human being. I enjoy my conversations and anecdotes shared specially when he spoke Spanish. You will be miss my dear friend #rip pic.twitter.com/xPQBrebLDd

WWE is saddened to learn that Lanny Poffo, best known to sports-entertainment fans as The Genius, passed away at 68 years of age.

WWE extends its condolences to Poffo’s family, friends and fans.https://t.co/1NMadfd4ZG

— WWE (@WWE) February 2, 2023