El récord invicto de Roman Reigns en Fastlane

Regresa el evento Fastlane tras año y medio de ausencia. Es la primera vez que Fastlane no es la «vía rápida» previa a WrestleMania como tradicionalmente lo fue. Más allá de que como se programó de última hora en la cartelera de eventos premium, no es novedad que no participe el Campeón Universal Indisputable WWE, Roman Reigns.

Lo cierto es que antes de que Reigns firmara su nuevo contrato el año pasado, podía ser conocido como «Mr. Fastlane», ya que de las seis ediciones anteriores participó en cinco, saliendo victorioso en todas.

Repasemos el invicto del Jefe Tribal en Fastlane:

► Fastlane 2015: Roman Reigns vs. Daniel Bryan

Luego del Royal Rumble más polémico de la historia, Roman Reigns se vio obligado a defender su oportunidad titular ante el entonces favorito del publico. Daniel Bryan, quien llegó a esta lucha tras vencer a Seth Rollins en el primer Raw del mes de febrero.

Por momentos, Bryan ya se hacía con la victoria, pero con una lanza, Reigns retuvo su oportunidad titular en WrestleMania, ganándose el respeto de Bryan.

► Fastlane 2016: Roman Reigns vs. Brock Lesnar vs. Dean Ambrose

La estelar de Fastlane volvería a definir al retador al título mundial en WrestleMania donde estarían los dos últimos eliminados del Royal Rumble (Reigns y Ambrose) y Brock Lesnar.

Reigns venció a su compañero de The Shield para retar a Triple H por el título mundial.

► Fastlane 2017: Roman Reigns vs. Braun Strowman

El 2017 tuvimos el inicio de la rivalidad entre Reigns y Strowman, la cual nació en el evento Royal Rumble, cuando el gigante barbudo intervino en la lucha por el Campeonato Universal para atacar a Reigns ante la promesa del entonces titular, Kevin Owens, de una lucha por la correa roja.

Reigns logró su desquite ante Strowman al vencerlo luego de una lanza.

► Fastlane 2019: The Shield vs. Baron Corbin, Drew McIntyre y Bobby Lashley

La versión 2018 fue exclusiva de la marca SmackDown, pero para 2019 regresó Reigns cuando se terminó la exclusividad de eventos entre marcas. Esta edición fue especial, pues Reigns acababa de superar la leucemia que lo obligó a renunciar a su campeonato. Además, fue la última vez que veríamos a él, Rollins y a Ambrose juntos en un PPV.

Tras aplicar el sello de la casa, The Shield se apuntó su último triunfo como tercia en WWE, ante la posterior salida de Ambrose de la empresa para volver a ser Jon Moxley en AEW.

► Fastlane 2021: Roman Reigns vs Daniel Bryan

El circulo se completó en este evento cuando de nueva cuenta, y con los papeles invertidos y más gente involucrada, Reigns y Bryan se volvieron a enfrentar en la estelar de Fastlane, pero esta vez con el Campeonato Universal en juego en el inicio del histórico reinado del Jefe Tribal.

La racha invicta se había terminado cuando Bryan rindió a Reigns, pero lamentablemente para él, el réferi estaba noqueado, lo que Jey Uso aprovechó para ayudar a su primo. Pero Edge (como segundo réferi) atacó al samoano con una silla… ¡Y posteriormente a Bryan! Eso permitió a Reigns retener su campeonato.

Tal vez no tengamos a Roman Reigns defendiendo el título, pero quizá haga una aparición sorpresa con miras tanto al evento en Arabia Saudita (Crown Jewel) como para Survivor Series.