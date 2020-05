AEW Double or Nothing 2020 fue un buen espectáculo en términos generales. El reciente PPV cerró con tres muy buenos encuentros, teniendo como la cereza en el pastel el Stadium Stampede Match, un encuentro inédito que permitió conocer a fondo el TIAA Bank Field, sede de los Jacksonville Jaguars de la NFL, y que generó sus reacciones divididas, aunque fue del agrado del mandamás de AEW, Tony Khan, así como del ex WWE Rusev, quien lo disfrutó. Pero, ¿Qué tan rentable fue?

► AEW Double or Nothing 2020 podría haber sido un éxito en compras de PPV

Si bien los números de compras oficiales de los PPV no son públicos, pero parece que hay algunas muy buenas señales de que AEW tuvo buenos números.

El AEW Countdown To Double or Nothing special que se transmitió en TNT tuvo 344,000 televidentes. Durante el reciente Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez resaltó que los Ratings de TNT, combinada con otra información que ellos conocen, le permitieron inferir que AEW tuvo una cantidad similar de compras para Double or Nothing que en los eventos anteriores.

"Según los números de transmisión y los números de compra anticipada y los números del Countdown, parece muy, muy probable que incluso a un precio de 50 dólares en medio de una pandemia en una arena vacía, este espectáculo funcionó bien para AEW. Parece que lo hizo sobre lo que han hecho shows anteriores. ¿Eso, y luego de que UFC tuvo 700 mil compras por un PPV sin nada previo? Esos fueron los números de Jon Jones para un pay-per-view que no es de Jon Jones".

En concordancia con lo dicho por Alvarez, durante el audio de PW Insider Elite, Mike Johnson manifestó de que AEW podría haber producido su evento de PPV más taquillero en la historia de la compañía.

"Puedo decirles que, después de hablar con ciertas personas que manejan la distribución del PPV solo en su zona, este podría haber sido el PPV de AEW más comprado de todos los tiempos".

Luego agregó de que "si los números se mantienen", parece que AEW podría haber hecho historia.

Tony Khan y Cody Rhodes están más que agradecidos con los fanáticos por ayudar a que AEW Double Or Nothing 2020 pueda romper un récord de compras del PPV. En términos generales, la organización ha quedado muy satisfecha con el resultado.