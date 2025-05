La receta para el éxito del talento irlandés en WWE

Sheamus, Becky Lynch, Finn Bálor, JD McDonagh o Lyra Valkyria son algunos talentos provenientes de Irlanda que han triunfado en la WWE.

De todos ellos, la actual Campeona Intercontinental habla de este fenómeno irlandés en el gigante de la lucha libre con Chris Van Vliet.

«Eso fue gracias a Becky. Ella fue la primera. Cuando vi NXT, lo primero que vi fue su debut haciendo danza irlandesa. Fue eso. Yo ya era fan, pero eso fue lo que puso todo en marcha, pensar: ella tuvo que haber empezado en algún lado, no simplemente apareció allí. Si ella es de Irlanda, ¿hay algún lugar aquí para entrenar? Eso fue lo que me llevó a una búsqueda profunda en Wikipedia sobre dónde entrenar en Irlanda .»

«Siento que es por nuestra forma de ver esto, y cómo entendemos lo que pasa entre las cuerdas. Tenemos una cierta dureza en nosotros, entrenamos sobre colchonetas. Cuando yo empecé, no teníamos un ring, estábamos aprendiendo a caer sobre colchonetas, ese tipo de cosas. No sé, hay como una mentalidad de: ¿qué tanto lo quieres? No dejes que nadie a tu lado haga más flexiones que tú. Si vas a estar en el show, tienes que ganarte ese lugar. Tienes que aportar algo que nadie más aporta. Tienes que ser el mejor. Éramos muy competitivos, pero también muy solidarios. Siento que hay dos tipos de competidores. Puedes ser cruel con tu competencia, o puedes ser solidario. Quiero que lo hagas genial para yo poder hacerlo mejor. Cuando hay apoyo, quieres ayudar a los demás, y es como, todos mejoramos juntos empujándonos y tratando de superarnos, pero de una forma positiva. Y eso me encanta de la lucha.»