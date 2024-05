¿Reby Hardy volverá a TNA? Matt Hardy responde

Matt Hardy ha vuelto a TNA. No con un contrato a tiempo completo sino como agente libre. Aún así, en su primera aparición puso a Moose, el Campeón Mundial, en su punto de mira. De hecho, ya se ha anunciado una lucha de tercias con ambos involucrados para Under Siege.

.@TheMooseNation ambushed @NicTNemeth with the TNA World Championship, sidelining him from the #TNAUnderSiege 6-man tag. @MATTHARDYBRAND, @SpeedballBailey, and @trentseven are now team up to take down The System!

📺 Watch LIVE on TNA+: https://t.co/aJ0dbetNZJ pic.twitter.com/Ex7Hv7tBkT

— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) May 2, 2024