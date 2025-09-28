¿Reaparecerá Britt Baker por AEW?

A principios de este pasado verano tomó fuerza el runrún de que Britt Baker se encontraba a las puertas de firmar con WWE. Pero claro, para esto, Baker debía ser liberada antes de su contrato con AEW. Y según BodySlam.net, la casa Élite descartaba permitir que el gigante estadounidense se reforzara con una de sus más populares gladiadoras.

Asimismo, poco después, dicho medio dejó entrever que Baker no tenía intenciones de dejar AEW y que a cambio, se mostraba dispuesta a regresar a la programación. Pero el verano pasó y Baker sigue sin aparecer por la compañía de Tony Khan ni por ningún otro producto luchístico, en una ausencia que dura ya 10 meses.

► Pittsburgh, punto crítico

Tradicionalmente, cada vez que AEW visita Pittsburgh (Pennsylvania, EEUU), Britt Baker, cuanto menos, se deja ver por allí, ya que la «DMD» es oriunda de Punxsutawney, borough cercano a «Steel City». Tradicionalmente hasta esta semana, porque AEW celebró el miércoles Dynamite en Pittsburgh y no hubo rastro de Baker.

Para Dave Meltzer, dentro del más reciente Wrestling Observer Newsletter, un definitivo indicio de que la ex Campeona Mundial AEW no se reincorporará a las historias de la promotora. Si Baker y AEW hubieran acordado un retorno, cree Meltzer, Pittsburgh habría sido el escenario escogido.

Aunque tal vez debamos añadir un último punto crítico: este próximo miércoles en Dynamite, sexto aniversario de AEW. Baker es una de las «All Elite originals» y encajaría en el leitmotiv del show. Sólo resta comprobarlo dentro de tres días, y podrán hacerlo de la mano de SUPERLUCHAS.