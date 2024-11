Reaparece Will Ospreay, busca venganza contra Kyle Fletcher

El turno estelar de AEW Dynamite de esta semana presentó una gran sorpresa, el regreso de Will Ospreay, quien no aparecía en WWE desde WrestleDream el pasado 1 de octubre.

Todo comenzó cuando Ricochet se presentó en un combate junto a su misterioso compañero: Powerhouse Hobbs, quien estaba molesto por haber sido expulsado de la Don Callis Family y ahora quería venganza. Juntos, enfrentaron a Kyle Fletcher y Konosuke Takeshita.

El combate comenzó con Ricochet y Hobbs lanzándose al ataque sin titubear, dominando a sus rivales tanto dentro como fuera del ring. Ricochet comenzó con una serie de golpes sobre Takeshita, quien los absorbió con facilidad antes de derribar al hombre volador con un golpe devastador. Fletcher aprovechó para aplicar un DDT a Ricochet, mientras Takeshita y Hobbs se intercambiaban golpes sin descanso.

