Reaparece Dolph Ziggler pero cae ante Solo Sikoa en el torneo Last Time is Now

El torneo Last Time is Now tuvo un giro inesperado con la reaparición de Dolph Ziggler, quien regresó a WWE para enfrentar a Solo Sikoa en la primera ronda, combate que terminó con la victoria del miembro de The Bloodline. Acompañado por Talla Tonga, Sikoa se presentó decidido a enviar un mensaje de fuerza en su camino dentro del torneo.

El público recibió a Ziggler con una ovación que marcó el tono inicial del duelo. La lucha comenzó con gran agilidad, donde Ziggler mostró velocidad y precisión para equilibrar la fuerza dominante de Solo, un contraste que sostuvo el ritmo del enfrentamiento.

Momentos claves de la lucha entre Dolph Ziggler y Solo Sikoa

El combate se intensificó cuando Sikoa frenó un Jumping DDT y tomó el control con una ofensiva implacable, acompañada de un mensaje directo a John Cena frente a la cámara. Ziggler tuvo ocasiones claras para cerrar el duelo, especialmente tras el Famouser y un Zig Zag que levantó a la audiencia. Sin embargo, las resistencias de Sikoa, sumadas a intervenciones oportunas de Tonga, marcaron el desarrollo. La lucha concluyó cuando Solo esquivó una nueva ofensiva y ejecutó el Samoan Spike definitivo.

¿Qué pasará ahora?

La victoria reafirma el papel de Sikoa como parte del torneo Last Time is Now. Y ahora queda la expectativa de un futuro enfrentamiento con John Cena, a quien volvió a dirigir provocaciones en cámara.

