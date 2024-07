Real1 (Enzo Amore): «Si estás en WWE, preocúpate»

Antes Enzo Amore, hoy Real1, también nZo en algún momento entre medias, fue despedido de la WWE en 2018. Desde entonces, trabaja como independiente. Por ejemplo, el pasado 20 de julio estuvo luchando con el también ex de la compañía AJ Francis por el Campeonato de Medios Digitales de TNA en CWFM #178 de Championship Wrestling From Memphis.

► Enzo Amore sobre la WWE

Ahora, ¿y si volviera a la que fuera su casa desde que inició su carrera en 2012 hasta que le rescindieron el contrato? No parece probable que vaya a suceder pero de ello estuvo hablando el «Certified G And Bonified Stud» recientemente en Wrestling Shoot Interviews.

«Espero que Paul Heyman esté ahí con un micrófono. Vamos a darle a la gente lo que quiere ver. Porque cada vez que veía a Paul Heyman en un pasillo, Paul Heyman me miraba y decía: ‘Ah hah, promo para.’ Si eso fuera una mentira, ¿crees que lo diría frente a la cámara? Soy la persona más real de la sala. Esto no es una mentira. Esto es lo que Paul Heyman me llamó. Dios de las promos. Si hay un tipo con el que quisiera trabajar en este negocio, dame al tipo que todos consideran el mejor en eso. Dame a Paul maldito Heyman. Que suene mi música y ese hombre esté de pie en el ring con un micrófono… eso es solo Enzo, el tipo al que Paul Heyman llamó ‘Dios de las promos’, encontrándose con él en el escenario para hacer lo que hacemos mejor que nadie en el mundo. Eso es una reacción, eso es una audiencia, y eso es real.

Embed from Getty Images

«Es inevitable algún día, que yo sea el mejor haciendo promos de mi generación, y esté allí con la mejor promo de su generación, The Rock. ¿Cómo no va a pasar esto? Para mí, es una manifestación de los sueños de mi infancia. Tengo una foto de mí cuando conocí a Dwayne Johnson en backstage, sosteniendo su figura de acción en la mañana de Navidad. Cuando conocí a Dwayne Johnson en backstage, se la mostré, y él publicó una foto de nosotros en su Instagram, y eso fue realmente genial. Pero ese era mi héroe cuando era niño. El objetivo final es que tus ídolos se conviertan en tus rivales. Así que si miro a la cima del negocio, ahí es donde me veo.

Embed from Getty Images

«Ahí es donde quiero estar, y estoy apuntando al puesto de alguien. Si estás en la WWE ahora mismo y sabes que estoy aquí trabajando tan duro como puedo en los circuitos independientes, luchando cada fin de semana, estrechando manos y besando bebés y haciendo todas las cosas correctas, estaría jodidamente asustado del hombre que tenga que enfrentarse a mí. Soy el tipo al que debes temer. Soy el que no estás pensando en este momento. Cuando aparezca, las cosas se van a descontrolar. Porque cualquiera puede orinar en el suelo. Se necesita un gran hombre para cagar en el techo».

¿Te gustaría que Real1 regresara a WWE?

Embed from Getty Images