Real American Freestyle es una nueva compañía de lucha libre profesional, fundada el 30 de abril de 2025 por Chad Bronstein, Terri Francis y el fallecido Hulk Hogan. Kurt Angle es también socio y será comentarista de los shows en vivo.

Y ahora, se ha podido saber gracias a otra de las mentes maestras detrás de esta empresa, y embajador de la marca, como lo es Eric Bischoff, que la empresa ya tiene otro gran acuerdo televisivo.

► Real American Freestyle logra acuerdo televisivo para el 2026

Inicialmente, se sabía que su primer show, que se realizará este 30 de agosto bajo el nombre de RAF 01, será emitido en Fox Nation, cadena que es aliado oficial de RAF, Bischoff confirmó que la empresa producirá un show en vivo semanal de dos horas desde el 2026 y, aunque no lo mencionó, la cadena televisiva seguiría siendo Fox Nation.

«Vamos a lanzar una serie semanal en vivo de dos horas, Real American Freestyle, que llegará en el primer trimestre de 2026. Aquí están pasando muchísimas cosas grandes; por cierto, esto es una noticia de última hora.

«Ayer hice una entrevista con el Boston Globe y se los conté, pero eso creo que sale hasta el sábado. Así que esto es una primicia. Para nosotros, 52 semanas al año, dos horas por semana, en vivo. Acción de Real American Freestyle llegando a ustedes.

«Esto es solo el comienzo. Ya estoy trabajando mucho más allá del show debut y poniendo en marcha planes para que Real American Freestyle crezca en algo mucho más grande.

«Ya estoy viendo más allá de este evento. En su mayoría estoy pensando: ‘Ok, ¿qué sigue?’. Quiero anticiparme a todo esto. ¿Cuál es el próximo gran movimiento? Chad y yo hemos hablado bastante y coincidimos en que el siguiente gran paso será esa serie semanal, ese show en vivo cada semana, y es algo que podemos lograr con el equipo actual que tenemos. En mi cabeza, ya estoy viviendo en julio de 2026″.