Reacciones tras bastidores a la lucha de regreso de AJ Lee

Este sábado, CM Punk y AJ Lee derrotaron a Seth Rollins y Becky Lynch en una lucha de relevos mixtos en Wrestlepalooza, en lo que fue la primera lucha de la ex Campeona Divas en más de una década de ausencia, donde permaneció retirada y dedicada a sus proyectos personales.

► Desempeño de AJ Lee generó reacciones positivas en WWE

La ex Campeona de las Divas no solo impresionó al público en su regreso al ring en Indianápolis, sino que también se ganó el respeto de quienes estaban tras el telón. Al respecto, una información reciente de Fightful Select daba cuenta de las opiniones sobre AJ Lee tras bastidores, afirmando no se veía para nada oxidada a pesar de pasar más de una década alejada del ring.

«Hemos escuchado que la recepción tras bambalinas en el primer combate de regreso de AJ Lee fue muy positiva. Quienes conversamos en la WWE sintieron que lo hizo realmente bien».

Precisamente, la actuación de AJ Lee una vez ingresó al ring fue bastante buena considerando las circunstancias, empezando primero con un Thesz Press, y culminando con su característica llave, Black Widow, con la que obligó a «The Man» a rendirse. Los aficionados en el Gainbridge Fieldhouse corearon «¡Aún lo tienes!» durante todo el combate, y eese sentimiento se extendió detrás del escenario.

Recordemos que el último combate de AJ en la WWE antes de su regreso fue en marzo de 2015, donde hizo equipo con Naomi y Paige en el episodio de RAW después de WrestleMania 31.