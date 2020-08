Reacciones al fallecimiento de Kamala, figura de WWE

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el día de hoy se hizo oficial que, lamentablemente, James Harris, conocido como Kamala en el mundo de la lucha libre profesional, falleció a sus 70 años de edad. La noticia ha sorprendido a los fans de la lucha libre, quienes lamentan su deceso, sobre todo luego de haber tenido que batallar tantos años con distintas enfermedades, como la diabetes, que llevó a que le amputaran sus dos piernas.

► Kamala, el gigante de Uganda que cazaba cabezas

Ya les habíamos reportado unas reacciones, pero con el paso de las horas, se conocen muchas más que les traemos a continuación. Eso sí, una de las reacciones más esperadas es la de Chris Jericho, quien actualmente está dando un concierto con su banda Fozzy, y quien el año pasado ayudó a que Kamala salvara su casa.

Look back at the memorable career of Kamala, "The Ugandan Giant," with these classic photos.https://t.co/tEqmciumam — WWE (@WWE) August 10, 2020

"Revìve la memorable carrera de Kamala, el gigante de Uganda, con estas fotos clásicas".

Watch some of the most unforgettable matches and moments from the legendary career of Kamala "The Ugandan Giant".https://t.co/qJhMa4btiM — WWE (@WWE) August 10, 2020

"Mira algunos de las luchas y momentos más inolvidables de la legendaria carrera de Kamala, el gigante Uganda".

Kamala was one of those out there and unique characters you don’t really see in pro wrestling today. Ones in many ways that are missed for many reasons. #RIPKamala #RIPUgandanGiant pic.twitter.com/4voGqcyfON — Scott Fishman (@smFISHMAN) August 9, 2020

"Kamala era uno de esos personajes únicos que realmente no ves en la lucha libre profesional de hoy en día. De muchas maneras que se pasan por algo por muchas razones".

Hulk Hogan wasn't the only person to bodyslam Andre The Giant! #RIPKamala pic.twitter.com/juBIPrpwIG #WWE — Aaron Rift of NoDQ.com (@aaronrift) August 10, 2020

"¡Hulk Hogan no fue la única persona que azotó a André el Gigante!"

Kamala was one of Hulk Hogan's better-drawing house show opponents. From late 1986 to early 1987, they did good business. It's kind of forgotten because it's right before WM3. #RIPKamala pic.twitter.com/QJIh78fufw — Jim Valley (@JimValley) August 9, 2020

"Kamala fue uno de los mejores oponentes de Hulk Hogan y uno de dlos que más atrajo dinero. Desde finales de 1986 hasta principios de 1987, hicieron buenos negocios. Está un poco olvidado esto porque esto ocurrió justo antes de WrestleMania 3".

Sad news. Rest in peace, Kamala. I think it's fair to say that James Harris gave us an unforgettable character that was unique and very entertaining. Thanks for the memories. Condolences to his family, friends and fans. #RIPKamala https://t.co/gYqgTViqQl — John Canton (@johnreport) August 9, 2020

"Noticias tristes. Descanse en paz, Kamala. Creo que es justo decir que James Harris nos dio un personaje inolvidable que fue único y muy entretenido. Gracias por los recuerdos. Condolencias a su familia, amigos y fans".

Kamala was one of the first characters of pro wrestling that I remember being scared of as a kid. His mannerisms were so unorthodox and bizarre, but that's what made him stand out.



I'm sad to hear the news that he's gone. #RIPKamala 🙏 pic.twitter.com/tLxqjKraFH — Steve-o Smitty (@BadNewsSmitty) August 9, 2020

"Kamala fue uno de los primeros personajes de la lucha libre profesional del que recuerdo que me asustaba cuando niño. Sus gestos eran tan pocos ortodoxos y raros, pero eso es lo que lo hizo destacar. Estoy triste de oír la noticia de que se ha ido".

La noticia ha causado confusión en Twitter, porque el hashtag #RIPKamala es tendencia número uno en Estados Unidos. Y un fallo en el algoritmo de Twitter ha hecho pensar a la gente que ha fallecido Kamala Harris, quien suena fuerte para ser la fórmula vicepresidencial de Joe Biden de cara a las elecciones de noviembre.

Political twitter right now seeing #RIPKamala trending not knowing its a famous pro wrestler: pic.twitter.com/AclBHTIThK — Mamba Out ✌🏾✌🏾 (@kcjj_04) August 10, 2020

"El Twitter político viendo ahora mismo que #RIPKamala es tendencia y no conociendo que es un famoso luchador profesional".

RIP to one of my all time favorites. James "Kamala" Harris. The only Kamala Harris I admire. One of the nicest men I have ever spoken too. #RIPKamala. https://t.co/3Jj6YFlDVI — Carmine Sabia (@CarmineSabia) August 9, 2020

"Que en paz descanse uno de mis favoritos de todos los tiempos. James 'Kamala' Harris. El único Kamala Harris que admiro. Uno de los hombres más agradables con el que haya hablado".

A continuación les dejamos un vídeo en donde el también fallecido Miguel Alonso entrevista a Bobby Heenan, y aparece Kamala para intimidarlo el 24 de octubre de 1984:

