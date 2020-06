No paran de salir a la luz reacciones a las acusaciones en WWE tanto de dentro como de fuera del imperio de lucha libre que gobierna Vince McMahon acerca del movimiento #SpeakingOut, a través del cual muchas mujeres, de momento únicamente mujeres, están cargando contra luchadores por supuestamente haber acosado, maltratado o abusado sexualmente de ellas. Como era de esperar, pues nadie quiere pasar la ocasión de dar su opinión.

► Reacciones a las acusaciones en WWE

Una de las Superestrellas que ha querido alzar la voz para hablar es Bayley, actual Campeona SmackDown, que hizo esta publicación en Twitter:

I truly admire those who are sharing their stories. All in hopes that it will help someone who may have similar experiences and to prevent these things from ever happening in our industry again. We’re here for you. My heart is with you all. #SpeakingOut — Bayley (@itsBayleyWWE) June 19, 2020

"Realmente admiro a esas personas que están compartiendo sus historias. Todas con la esperanza de que ayuden a otras que quizá tuvieron experiencias similares y para intentar prevenir que estas cosas sigan ocurriendo en nuestra industria. Estamos aquí, mi corazón está con todas".

Tampoco quiso quedarse callada Paige, que no es extraña a decir lo que piensa, sobre todo ante situaciones como esta.

I’m only just catching up properly with social media and wow. Seeing so many of you speaking out against these disgusting humans makes me so sad to see your experiences but proud of you for telling your story. Keep using your voice. We love you and have your back ❤️ #SpeakingOut — PAIGE (@RealPaigeWWE) June 19, 2020

"Estoy alucinando mientras me pongo al día con las redes sociales. Viendo a tantas de ustedes alzando la voz contra estos terribles series humanos me hace sentir triste por sus experiencias pero también orgullosa de que las estén contando. Sigan usando su voz. Las queremos y las apoyamos".

Del mismo modo quiso hablar James Drake, luchador de NXT UK.

British Wrestling is trending in the UK. The British scene was built on the hard working men and women who strive for excellence.

Not taking away from what is happening but please let it be known, what you're reading about is a minority within the scene.

Change is happening. — James Drake (@JamesDrake_GYT) June 19, 2020