Kamaru Usman puso su título de peso welter en la línea contra Jorge Masvidal en la cabeza del evento UFC 251 de esta noche en Fight Island.

Usman (16-1 MMA) fue visto anteriormente en acción en el evento UFC 245 de diciembre , donde obtuvo una victoria por TKO en la quinta ronda sobre Colby Covington para retener su campeonato.

Mientras tanto, Jorge Masvidal (35-13 MMA) ingresó al cabeza de cartel de UFC 251 de esta noche en una racha de tres peleas ganadas, su última victoria por TKO sobre Nate Díaz en UFC 244. Antes de derrotar al 'Stockton Slugger', Masvidal había anotado de nuevo. victorias por nocaut consecutivas sobre Ben Askren y Darren Till respectivamente.

El evento principal UFC 251 de esta noche demostró ser otra actuación dominante para Kamaru Usman. Después de un fuerte comienzo de Jorge Masvidal en la primera ronda, 'La pesadilla nigeriana' rápidamente comenzó a tomar el control de la pelea en la segunda ronda. A partir de ahí fue casi todo Usman. El campeón utilizó su fuerte trabajo de lucha y clinch para abrumar a 'Gamebred' y, por lo tanto, se le otorgó una victoria por decisión unánime de los jueces presentes.

Reacciones a la victoria de Kamaru Usman sobre Jorge Masvidal en UFC 251

A continuación los profesionales reaccionan a la victoria de Usman sobre Masvidal en UFC 251:

Masvidal gonna get a rematch, called it earlier this week. Will cite 6 days notice and the fact that Marty couldn’t do any damage. — Funky (@Benaskren) July 12, 2020

"Masvidal recibirá una revancha, la llamó a principios de esta semana. Citará un aviso de 6 días y el hecho de que Marty no pudo hacer ningún daño".

Looks like Masvidal is controlling the damage in the fight and won’t let Usman finish him. Then he will ask for a rematch with a full camp. — Siyar The Great (@Siyarized) July 12, 2020

"Parece que Masvidal está controlando el daño en la pelea y no dejará que Usman lo termine. Luego pedirá una revancha con un campamento completo".

Kamari Usman looking like me in that clinch haha — BONY (@JonnyBones) July 12, 2020

"Kamaru Usman se parece a mí en ese clinha jaja".

5 round fight on 6 days notice, you take that whole 5 mins bruv @GamebredFighter 😂😂😂✊🏽✊🏽 — Tyson Pedro (@tyson_pedro_) July 12, 2020

"Pelea de 5 rounds con 6 días de anticipación, tomas esos 5 minutos completos hermano".

I thought they had beef, why is Usman trying to win a decision? — John Moraga (@chicanojohn) July 12, 2020

"Pensé que tenían rencilla personal, ¿por qué Usman está tratando de ganar una decisión?".

Gray finish to the fight. Usman the shows why he’s the champ !! #UFC251 — JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) July 12, 2020

"Gray termina la pelea. Usman muestra por qué él es el campeón".

"Estoy muy hambriento ¡Soy el próximo!".