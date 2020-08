Reacciones a la victoria de Derrick Lewis en UFC Las Vegas 6

Con Derrick Lewis caminando hacia el octágono en UFC Vegas 6, los fanáticos esperaban fuegos artificiales de "The Black Beast". Pero frente a él, el especialista en sumisiones Aleksei Oleinik buscó detener la racha de Lewis.

Lástima que el nativo de Houston no aceptara nada de eso, ya que venció a su homólogo ruso con un nocaut en el segundo asalto.

Derrick Lewis (23-7 MMA) había ingresado al cabeza de cartel de esta noche en una racha de dos victorias consecutivas, esto después de superar victorias sobre Ilir Latifi y Blagoy Ivanov en sus apariciones más recientes en el octágono. Después de quedarse corto en su oportunidad por el título contra el entonces campeón Daniel Cormier en UFC 230, 'The Black Beast' desde entonces se ha ido 2-1.

Mientras tanto, Aleksei Oleinik (59-13 MMA) también ingresó al evento principal de UFC Vegas 6 de esta noche con una racha de dos victorias consecutivas. En su esfuerzo más previo en UFC 249, 'The Boa Constrictor' había logrado una victoria por decisión dividida sobre el ex campeón de peso pesado de UFC Fabricio Werdum. Antes de eso, Oleinik venía de una victoria por sumisión sobre Maurice Green en UFC 246.

El evento principal de UFC Vegas 6 de esta noche resultó en otro nocaut devastador para Derrick Lewis. Después de un round de apertura de ida y vuelta, en la que ambos hombres obtuvieron algunas posiciones dominantes, 'The Black Beast' pudo aterrizar una derecha masiva en el segundo round que envió a su oponente ruso a estrellarse contra la lona. Lewis saltó rápidamente sobre Oleinik con un terreno y un golpe desagradables que obligaron al árbitro a saltar misericordiosamente y detener el concurso.

Lewis ha lidiado con los altibajos del juego de lucha. Anotó una serie de victorias para tener una oportunidad por el título, pero sufrió una derrota ante el campeón de peso completo de UFC, Daniel Cormier, en la cabeza de cartel del evento de PPV de UFC 230. Antes de esto, en UFC 226 en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Desde ese momento había ido 2-1 en sus tres peleas anteriores.

Oleinik también se enfrentó a un camino difícil al perder derrotas ante Alistair Overeem en la estelar de UFC St Petersburg en abril de 2019 y una derrota por KO ante Walt Harris en el evento de UFC San Antonio desde el AT&T Center en San Antonio, Texas. Se recuperó con dos victorias sobre Maurice Greene por sumisión y Fabricio Werdum por decisión en UFC 249

Profesionales reaccionan a la victoria de Lewis

A continuación se muestra cómo reaccionaron los peleadores a la pelea entre Lewis y Oleinik en Las Vegas.

See why did Lewis waste R1 grappling, just do that. — Funky (@Benaskren) August 9, 2020

"Veo por qué Lewis desperdició el agarre del round 1, simplemente haga eso".

How scary would that be if you got in a fight with @Thebeast_ufc at the bar and he threw that flying knee😳 #UFCVegas6 — Tatiana Suarez (@tatianaufc) August 9, 2020

"Qué aterrador sería si te peleas con Derrick Lewis en el bar y él lanza esa rodilla voladora".

I’m just here for the Derrick Lewis post fight interview! #UFCFightNight 😂😂😂 — Walt Harris (@thebigticket205) August 9, 2020

"¡Estoy aquí para la entrevista de Derrick Lewis posterior a la pelea!".

Derrick Lewis is a scary dude 😳😳 I'd honestly be down to see that Ngannou rematch #UFCVegas6 — Vince Morales (@vandetta135) August 9, 2020

"Derrick Lewis es un tipo aterrador, honestamente estaría dispuesto a ver esa revancha con Ngannou".

It’s cool to see that the Black Beast’s grappling has improved 👏🏽 Big Win #UFCVegas6 — Cub Swanson (@CubSwanson) August 9, 2020

"Es genial ver que el agarre de la Bestia Negra ha mejorado. Gran victoria".

Derrick Lewis has the most devistating ground and pound of all time! Prove me wrong? #UFCVegas6 — Alan Jouban (@AlanJouban) August 9, 2020

"¡Derrick Lewis tiene el derribo y golpeo más devastadores de todos los tiempos! ¿Prueba que estoy equivocado?"

“I need you to sign here and initial here and here indicating you will NOT go to the ground with Oleinik this round Derrick.” — Kenny Florian (@kennyflorian) August 9, 2020

"Necesito que firme aquí y ponga sus iniciales aquí y aquí, lo que indica que NO irá al suelo con Oleinik en esta round Derrick".

Could be time to run back that Francis vs Lewis fight. Hopefully have a better result this time #UFCVegas6 — Jeremy Kennedy (@JeremyKennedyWC) August 9, 2020

"Podría ser el momento de retroceder en la pelea entre Francis y Lewis. Ojalá tenga un mejor resultado esta vez".