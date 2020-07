Abdulmanap Nurmagomedov, el padre del invicto campeón de peso ligero de UFC Khabib Nurmagomedov, murió a los 57 años.

El famoso entrenador, que también entrenó a otros notables de deportes de combate, falleció en un hospital de Moscú debido a complicaciones de COVID-19. Esta trágica noticia fue reportada por la publicación rusa RT el viernes por la mañana.

Las condolencias y los buenos deseos no tardaron en llegar de las estrellas del mundo de los deportes de combate, muchos de los cuales tenían buenos recuerdos de Nurmagomedov.

Reacciones a la muerte del padre de Khabib Nurmagomedov

Vea algunas de las reacciones a la muerte de Abdulmanap Nurmagomedov a continuación:

Very sorry to hear of the passing of Abdulmanap Nurmagomedov. A genius of combat sports and absolute inspiration to so many up and coming fighters. Sadly only entering his prime of coaching such a loss and tragedy. RIP and best wishes to his family during this difficult time 🙏🏽 — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) July 3, 2020

"Lamento mucho escuchar el fallecimiento de Abdulmanap Nurmagomedov. Un genio de los deportes de combate y una inspiración absoluta para tantos peleadores prometedores. Lamentablemente solo está entrando en su mejor momento como entrenador de tal pérdida y tragedia. RIP y los mejores deseos para su familia durante este momento difícil".

RIP Abdulmanap Nurmagomedov.

In my last fight in Russia the crowd started attacking the cage after I won,it was turning into a scary situation,my safety seemed in genuine danger.

Abdulmanap came into the cage & settled things very quickly.

He seemed like a great man. — Peter Queally (@peterqueally) July 3, 2020

Tributes rightfully pouring in for Abdulmanap Nurmagomedov. I had many positive & respectful, all be it brief, encounters both in & out of the UFC with him. A lot of respect my way. Condolences to Khabib & all of the family. RIP. — Marc Goddard (@marcgoddard_uk) July 3, 2020 "RIP Abdulmanap Nurmagomedov. En mi última pelea en Rusia, la multitud comenzó a atacar la jaula después de que gané, se estaba convirtiendo en una situación aterradora, mi seguridad parecía estar en verdadero peligro. Abdulmanap entró en la jaula y resolvió las cosas muy rápidamente. Parecía un gran hombre".

On behalf of President Kerrith Brown, Board of Directors & the entire IMMAF family, we send our sincere and heartfelt condolences to the Nurmagomedov family.



Abdulmanap, 57; father of UFC champion Khabib Nurmagomedov, has passed away following complications with COVID-19. pic.twitter.com/Qp5Iv2vwBw — IMMAF (@IMMAFed) July 3, 2020 "Homenajes legítimamente para Abdulmanap Nurmagomedov. Tuve muchos encuentros positivos y respetuosos, todos breves, tanto dentro como fuera del UFC con él. Mucho respeto a mi manera. Condolencias a Khabib y toda la familia. RIP".

Sending my condolences to those close to Abdulmanap Nurmagomedov. He appeared to be a father figure to many men. I learned about the hugely positive impact he had in Russian sports so he will be missed greatly. RIP🙏🏼 https://t.co/Uolnp0h3yA — John Gooden (@JohnGoodenUK) July 3, 2020 "En nombre del Presidente Kerrith Brown, la Junta Directiva y toda la familia IMMAF, enviamos nuestras sinceras y sinceras condolencias a la familia Nurmagomedov. Abdulmanap, 57; padre del campeón de UFC Khabib Nurmagomedov, falleció luego de complicaciones con COVID-19".

Sincerest condolences to @TeamKhabib.

RIP Abdulmanap Nurmagomedov. — Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) July 3, 2020 "Envio mis condolencias a las personas cercanas a Abdulmanap Nurmagomedov. Parecía ser una figura paterna para muchos hombres. Aprendí sobre el enorme impacto positivo que tuvo en los deportes rusos, por lo que lo extrañaremos mucho. RIP".