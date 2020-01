Diferentes atractivos nos hicieron prestar atención anoche al nuevo episodio de Friday Night SmackDown pero si tenemos que elegir uno podríamos decir que ver el primer combate de John Morrison en WWE desde 2011. «The Shaman of Sexy» está haciendo un regreso al Imperio McMahon un poco extraño pues ha entrado en sus historias de un momento para otro, como si pretendieran que no hubiera pasado el tiempo. Eso le ha hecho perder el impacto que hubiera tenido de otra forma pero al mismo tiempo es un gusto ver a este luchador de nuevo en acción.

► Reacciones a Friday Night SmackDown

Quien fuera Campeón ECW y Campeón de Estados Unidos fue capaz de vencer a Big E en un mano a mano en el que se vieron involucrados tanto The Miz como Kofi Kingston. Este último no fue puesto fuera de acción por su homólogo contrario sino por el propio Morrison. Él solito se encargó de poner a dormir a los dos Campeones de Parejas SmackDown. Sin duda un enorme comienzo para él. Y después del combate hizo unas declaraciones que vemos a continuación:

Los dos se muestran contentos por el triunfo pero se centran en que no les gustó el recibimiento que Morrison recibió de la fanaticada. Mizanin se pregunta: «¿Qué hiciste para que te abucheen?». Los dos además elogian al New Day. Esperan que la próxima vez la cosa cambie.

Otra historia que está atrayendo muchas miradas es la de Otis y Mandy Rose. No queremos olvidarnos de Sonya Deville, que recientemente apareció en una foto sensual con su mejor amiga, lo que se ha tomado como un posible indicio de una trama lésbica. Pero la rubia parece más interesada en el luchador, que anoche la salvó de una gran caída.

Always there to help me when I’m down. I feel like I’m always falling for you!! ☺️ @otiswwe @WWEonFOX pic.twitter.com/upF69mVrD4 — Mandy (@WWE_MandyRose) January 18, 2020

«Siempre estás ahí para ayudarme cuando caigo. ¡¡Siento que me estoy enamorando de ti!!«.

☺️ I LIKE YOU 😊 A LOT ✊🏻 My Beautiful 🙌🏻 Peach 🍑 @WWE_MandyRose pic.twitter.com/dpXO5kwT4W — OTIS (Dozer) (@otiswwe) January 18, 2020

«ME GUSTAS. MUCHO. Mi hermoso melocotón».

Y ambos miembros de Heavy Machinery se muestran muy contentos después de lo ocurrido.

Si hablamos de duplas, no queremos pasar por alto a The Usos, que vencieron a The Revival.

"If you can't swim, you bound to driz-own."@WWEUsos are putting the #SmackDown Tag Team Division on notice! pic.twitter.com/RVQb6c0jHQ — WWE (@WWE) January 18, 2020