Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el bombazo del momento en la lucha libre profesional es el hecho de que se filtrara una fotografía de una reunión entre Shane McMahon, hijo de Vince McMahon, hasta hace poco dueño y señor de WWE, con Tony Khan, presidente de AEW, la principal competencia de WWE.

Dicha reunión tuvo lugar el pasado lunes 29 de julio en una sala de juntas privada del aeropuerto de Arlington, Texas, y de la misma se filtró una fotografía. Ante esta situación, el panorama de la lucha libre profesional está sacudido.

La reconocida cuenta de X, antes Twitter, denominada Wrestle Votes, que en el pasado ha tenido tanto aciertos como errores en sus reportes, supuestamente reveló cuál sería la reacción interna de WWE al conocerse la noticia de la reunión de Shane y Tony. O, al menos, la reacción de un ejecutivo de alto nivel en WWE. Este fue su reporte:

Asked a longtime WWE employee friendly with Shane for thoughts on the Tony Khan picture. The response: ‘Shane’s as smart as they come; taking a preliminary meeting doesn’t surprise anyone here.’

— WrestleVotes (@WrestleVotes) July 31, 2024