Reacción interna de WWE a Charlotte y Tiffany Stratton saliéndose del guión

«Lo de Tiffany y Charlotte… Vaya, ya fue editado fuera del segmento digital. Tendremos más información en el hilo de filtraciones. Fue un tema candente entre el elenco inmediatamente. Mira, déjame leer literalmente uno de los mensajes que recibí: ‘No estoy viendo el show, pero lo que estoy leyendo… ¿Esto es real o fanfic?’ Vaya… Fue un desastre.

«Mira, personalmente no sé si fue con guión o sin guión, pero por la forma en que la gente está reaccionando, el elenco cree que fue sin guión. Y si sí fue con guion… Bueno, uno de los miembros del elenco me mandó un simple: ‘jajaja bro’ como reacción. Todos me dicen: ‘Qué desorden’, me llegan ese tipo de comentarios.

«Un poco de contexto también para los que no lo vieron: hubo algunas frases realmente fuertes. La más impactante fue cuando Tiffany dijo: ‘Tienes récord de 4-3 en WrestleMania, pero vas 0-3 en matrimonios’, haciendo alusión al divorcio de Charlotte con Andrade, algo de lo que ella habló públicamente por primera vez en el programa de Sherri.

«Charlotte pareció rendirse a mitad del segmento y dijo que dejaría que Tiffany tuviera la última palabra… Y todo simplemente se vino abajo a partir de ahí. Mucha gente está especulando que o nunca hubo un guion, o se lo saltaron, o lo que sea… Pero ciertamente no se sintió como una charla típica de WWE.

«Solo para dar contexto adicional, por si alguien se pregunta de qué hablamos si no vieron el show: fue algo realmente salvaje. Desde que salieron, el público estaba completamente del lado de Tiffany Stratton y en contra de Charlotte. Al principio ni siquiera parecía que pudieran escucharse entre ellas mismas, y todo simplemente se volvió un caos. Sigo diciendo que fue salvaje porque no voy a sentarme aquí a especular si fue con guion o no, pero realmente no encajaba con la historia que estaban contando. No parecía tener conexión alguna con las promos anteriores, como si estuviera totalmente desconectado. Así que entiendo perfectamente por qué la gente está sacando esas conclusiones.

«Y luego, cuando Tiffany Stratton dijo lo que dijo, rápidamente se salió del ring diciendo: ‘Sí, nos vemos, chao’. Y Charlotte gritó desde las cuerdas: ‘¿Entonces por qué Kaiser está en mis DMs?’.

«Ese momento fue uno de los que más sorprendió a la fanaticada… Pero no tanto, porque muchos sentían que Charlotte se estaba pasando por encima de Tiffany Stratton en la rivalidad, lo cual es curioso, porque cuando me preguntaron cómo construiría esta enemistad, dije que Tiffany debería tener un momento en backstage con Bayley, en el que Bayley le dijera: ‘No me gustas, pero te ganaste mi respeto después de nuestra lucha. No dejes que esta mujer te pase por encima como lo hace con todo el mundo. Usa eso a tu favor’.

Alguien de la cuenta de Fightful comentó el mes pasado algo sobre esta rivalidad diciendo: ‘Charlotte no puede ser la villana (heel)’. Y Charlotte respondió:‘¿Por qué no? No veo por qué no’… Es sorprendente…Y las opiniones dentro de la empresa están fluyendo ahora mismo. Voy a recolectarlas todas y tratar de escribir un informe muy bien estructurado el sábado en FightfulSelect.com«.