Ni los papás de Lana ni los papás de Rusev han llamado nunca la atención. Nunca fueron incluidos en una historia de WWE, como sí ocurrió con John Cena, u otros luchadores cuyos progenitores tienen relación directa con la lucha libre, como es el caso de Randy Orton. Solo en una ocasión hablamos de los autores de la vida de la luchadora, cuando ella misma reveló en 2018 el regalo que junto a su esposo le hicieron a su papá.

Esta es la segunda vez que lo hacemos, de nuevo debido a su hija. Pero ahora no tiene que ver con su esposo sino con su pareja narrativa, Bobby Lashley. Ambos continúan manteniendo viva su trama, su enamoramiento, aunque están un poco en tierra de nadie, pues en este momento no tienen oponentes.

Durante una reciente entrevista con Comicbook.com, la novia y representante de "El Dominador" reveló cómo sus papás reaccionaron a su historia. Y también sus abuelos. Todos están con ella, orgullosos de ella, pero no están contentos con la totalidad.

"Me apoyaron totalmente, están muy orgullosos de mí. Son geniales, amo a mis papás. Siempre me están apoyando, siempre me están alentando, siempre están pendientes de mí. Por supuesto, no apoyan todo lo que estoy haciendo con Bobby Lashley en Monday Night Raw, pero, ya saben... Mis abuelos también dejaron muy claro lo que piensan... Pero la vida es como es".