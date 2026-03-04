RCW presenta nueva edición de Hell Girls este sábado 7 de marzo

Cuando este fin de semana —obviando que también estemos ante el del 16 Carat Gold de wXw— el Día Internacional de la Mujer será celebrado por EVE con dos de sus mayores eventos nunca antes vistos (Women Behaving Badly y sobre todo Wrestle Queendom VIII), en España cierta cita promete robarse miradas.

El sábado 7 de marzo, desde el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona, RCW recupera su evento Hell Girls y lo lleva más allá, haciéndolo «Deluxe», pues el plantel de gladiadoras luce más internacional que nunca.

Veremos un duelo entre Nightshade (ex Campeona de RCW) y Miyu Yamashita; el regreso de DASH Chisako, quien se medirá a Amale; además del debut en la empresa española de Sai Pérez (esta última hija de la leyenda boricua Miguel Pérez Jr.) enfrentándose bajo Triple Amenaza contra la australiana Lil Marz y Alexa Jade, actual Campeona de Level One en Triple W.

Y también hay hueco para los hombres, con dos duelos titulares: Guillermo busca conservar el Campeonato Mundial Masculino de RCW ante Kouga, mientras El Hijo del Enigma pone sobre la mesa su Campeonato Mundial de Espíritu Pro Wrestling Dojo frente a Lucio; primera vez que dicha correa se defiende en suelo europeo.

► Recordando Cuesta de Enero

Hora de refrescar todo lo que dio de sí el más reciente evento producido por RCW, Cuesta de Enero.