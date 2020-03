La semana pasada Goldberg derrotó a «The Fiend» Bray Wyatt en Super ShowDown 2020, convirtiéndose en el nuevo Campeón Universal WWE. Al día siguiente en SmackDown, pudimos conocer ya a su próximo retador para WrestleMania 36. Será Roman Reigns, quien respondió al reto abierto que planteó Goldberg el viernes pasado, oficializándose el encuentro entre ambos para el Show de Shows.

► ¿Veremos a Goldberg en el bando rudo? Posibles razones

Ambos hombres están actualmente en el bando bueno, pero eso es atípico en estos días (aunque sí ha ocurrido). Como una forma de beneficiar la rivalidad entre el miembro del Salón de la Fama WWE y el Big Dog, y considerando que WWE se rehusa a hacer el cambio a rudo de Roman Reigns, Goldberg podría hacer el papel de rudo en las próximas semanas. He aquí un listado de cinco posibles razones que deberían motivar la presencia de Goldberg en el bando rudo lo antes posible:

5. Nunca ha sido rudo en su etapa en la WWE.

Goldberg hizo su debut en WWE por primera vez en 2003, justo después de WrestleMania 19. Pasó un año en la compañía, permaneciendo en el bando bueno todo el tiempo. Esto se ha mantenido constante durante sus recientes retornos, empezando por el 2016. Y no le ha ido tan mal en ese papel.

El miembro del Salón de la Fama WWE no se ha vuelto rudo desde sus días en la WCW, principalmente debido a su gran efectividad y contundencia (ganando encuentros relativamente cortos). Pero esta vez, sería bueno para Goldberg cambiar las cosas y aventurarse en lo desconocido, como un villano dentro de la WWE. Un cambio a rudo sería una buena manera de refrescar el personaje de Goldberg.

4. Su intensidad no tiene rival.

Apenas hay luchadores, ya sea a tiempo completo o parcial, que sean tan intensos como Goldberg. La forma en que ataca todos sus partidos y sus diálogos lo ilustran perfectamente. Cuando la ocasión lo requiere, un Goldberg agresivo es algo muy aterrador. ¿Quién más golpea las puertas antes de sus encuentros?

El tono intenso del Campeón Universal en sus diálogos sería perfecto para una etapa como rudo, con mucho material para cubrir. Sus lanzas siguen siendo de los mejores del juego, y podría dejar tirados unos cuantos cuerpos en SmackDown antes de WrestleMania.

Goldberg seguramente tiene muchas quejas con el Universo WWE por cuestionar su reciente victoria en Super ShowDown y un discurso como rudo, yéndose en contra de los fanáticos, sería excelente. En resumen, un Goldberg en el bando rudo puede infundir mucho miedo. Incluso a su edad.

3. Haría la rivalidad con Roman Reigns más interesante

Roman Reigns vs Goldberg probablemente será el encuentro más predecible en el cartel WrestleMania, ya que parece que la única razón por la que Goldberg ganó el Campeonato Universal fue la transición a Reigns con un mínimo de alboroto. WWE necesitará contar una gran historia aquí para hacer que valga la pena entrar en esta disputa.

Goldberg ya ha demostrado ser un gran éxito para mejorar los ratings de SmackDown, y un cambio de bando seguramente los mejoraría aún más. No sería la primera vez que una lucha de WrestleMania inicialmente poco atractiva se condimenta con una excelente construcción previa.

El camino a WrestleMania se trata de cambios. Y cuando se trata de este encuentro, no habrá un cambio más grande que el de Goldberg. Sería un momento impactante, por decir lo menos, y con suerte, hará que los fanáticos incondicionales estén un poco más emocionados por este encuentro.

2. Haría la rivalidad con Roman Reigns más interesante

Realmente no debería ser tan complicado. Goldberg derrotó a una de las mejores creaciones del mundo moderno de la WWE para ganar el Campeonato Universal, lo que disgustó a muchos fanáticos. La reacción hacia él en SmackDown sugirió que el camino de Goldberg a WrestleMania será bastante accidentado.

El Salón de la Fama se rió de los abucheos, por lo que tal vez continuará provocándolos y se convertirá en un villano de pleno derecho. Ha habido muchas ocasiones en que una WWE se vio obligada a hacer el cambio de bando con alguna la superestrella después de una reacción negativa de la multitud, probablemente esta sea una de ellas. De hecho, el caso de Seth Rollins es el ejemplo más reciente.

La compañía debería ir con todo y hacer de Goldberg un tipo malo, para seguir la corriente. Que Goldberg pase al bando rudo mejoraría su carrera y encajaría perfectamente en la narrativa, ya que le ganó el campeonato a la estrella de tiempo completo más popular de la compañía. La razón está allí.

1. Roman Reigns es el héroe de esta historia

En muchos casos, WWE no puede simplemente cambiar de bando a una Superestrella debido a la historia que quieren contar. El mayor ejemplo es Roman Reigns, quien ha sido empujado como una héroe a pesar de algunas reacciones desagradables en el pasado. Esos grilletes están fuera del alcance de Goldberg.

Curiosamente, Roman Reigns, siendo el héroe de esta historia, le permite a WWE hacer que su oponente sea el rudo y que el Big Dog tenga una gran aceptación. Los combates entre técnico vs. técnico generalmente no funcionan, a menos que haya al menos una Superestrella que tenga gran aceptación con la multitud, como John Cena vs The Rock y Shawn Michaels vs The Undertaker.

En este caso, Reigns no es universalmente amado, especialmente porque está en una lucha por el título mundial en WrestleMania, y quizás WWE piense igual, sino se hubieran mantenido con el plan originalmente rumorado de Reigns vs. Wyatt en Tampa. Si pasa Goldberg al bando rudo, el Big Dog se convertíria en el héroe, y con suerte, esto implicaría que más gente lo respalde en WrestleMania.

Si Reigns va a ganar el Campeonato Universal en WrestleMania, entonces, ¿Por qué no hacer que lo conquiste ante alguien que sea un villano imparable en el proceso? Uno que todos querrían ver perder. Entonces, si vemos a Goldberg en el bando rudo en esta rivalidad, todos pueden ganar, pero el mayor ganador podría ser el propio Roman Reigns, no solo desde la perspectiva del campeonato.